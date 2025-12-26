الجمعة 26 ديسمبر 2025
مجلس مدينة الحوامدية يواصل أعمال التجميل ورفع الكفاءة البصرية

واصل مجلس مدينة الحوامدية جهوده المكثفة في تنفيذ أعمال التجميل ورفع الكفاءة البصرية بعدد من الشوارع والمحاور الحيوية، وذلك في إطار خطة تطوير شاملة تستهدف تحسين المظهر الحضاري للمدينة والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين.
 

وجاءت هذه الأعمال تحت إشراف عبد الخالق فرج، رئيس مجلس مدينة الحوامدية، حيث تم تنفيذ رسومات وجداريات فنية مميزة على الحوائط الواقعة بطريق مصر – أسيوط الزراعي، بداية من مستشفى الحوامدية العام وحتى سور نادي شركة السكر بالحوامدية، وذلك بواسطة الفنان والرسام هاني عفروتو، بما أسهم في إضفاء طابع جمالي وحضاري على أحد أهم الطرق الرئيسية بالمدينة.
 

وفي سياق متصل، شهدت المدينة خلال الأيام الماضية تنفيذ رسومات فنية مبتكرة على صناديق القمامة وصناديق وأكشاك الكهرباء بنطاق منطقة العطور وسوق أبو جبر، في خطوة تهدف إلى تحويل العناصر الخدمية إلى لوحات جمالية، والحد من التشوهات البصرية، فضلًا عن نشر الوعي بأهمية الحفاظ على النظافة والمظهر العام.
 

وأكد رئيس مجلس مدينة الحوامدية أن هذه الجهود تأتي استكمالًا لخطة المجلس في تطوير الشوارع والميادين العامة، مشيرًا إلى أن أعمال التجميل ورفع الكفاءة البصرية مستمرة وتشمل عددًا من المناطق الرئيسية والفرعية داخل المدينة.
 

ملف التجميل وتحسين الصورة البصرية

وأضاف أن ملف التجميل وتحسين الصورة البصرية يحظى باهتمام كبير من مجلس المدينة، باعتباره أحد المحاور الأساسية للتنمية المحلية، وداعمًا رئيسيًّا لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي الحوامدية.

مستشفى الحوامدية العام مجلس مدينة الحوامدية تطوير الشوارع تحسين المظهر الحضاري الشوارع والميادين العامة

