أخبار مصر اليوم: سحب منخفضة على السواحل الشمالية والوجه البحري.. وزير العمل يصدر قرارًا لتنظيم تشغيل ذوي الهمم بالمنشآت.. إغلاق موقع إلكتروني مزور لبيع تذاكر المتحف المصري الكبير

أكدت وزارة السياحة والآثار، أنه تم التعامل مع موقع إلكتروني مُزوّر تم رصده مؤخرا على شبكة الانترنت لبيع تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير؛ وذلك فور علم إدارة المتحف بوجود هذا الموقع.

وأوضحت وزارة السياحة والآثار أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والجهات المعنية؛ الأمر الذي أسفر عن إغلاق الموقع المخالف.

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، النتيجة النهائية لجولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك عقب موافقة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 25 ديسمبر 2025.

وذكرت الهيئة، في قرارها رقم (79) لسنة 2025، أن جولة الإعادة أُجريت للمصريين المقيمين بالخارج يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 15 و16 ديسمبر 2025، بينما أُجريت داخل جمهورية مصر العربية يومي الأربعاء والخميس الموافقين 17 و18 من الشهر ذاته.

تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى وجود بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار خفيفة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا،ويسود طقس مائل للدفء نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد البرودة فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

أعلن وزير العمل محمد جبران، صدور القرار الوزاري رقم (271) لسنة 2025، بشأن تنظيم الرصد والمتابعة الميدانية لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام في منشآت القطاع الخاص، بما يضمن حقوقهم، ويُعزز دمجهم في سوق العمل، ويُتابع الالتزام بنِسَب التشغيل المقررة قانونًا.

وأكد وزير العمل أن هذا القرار يأتي استنادًا إلى الدستور المصري، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، وقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، في إطار استكمال منظومة القرارات الوزارية التنفيذية الهادفة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وترسيخ مبادئ العمل اللائق، وتكافؤ الفرص داخل سوق العمل.

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن إتاحة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في مسابقة شغل 5526 وظيفة معلم مساعد مادة الرياضيات بالأزهر الشريف للمراحل التعليمية (الابتدائي – الإعدادي – الثانوي)، وذلك عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية

ومن المقرر أن يفتح الجهاز باب التظلمات اعتبارًا من الغد ولمدة أسبوعين، كما سيتم فتح باب ترتيب الرغبات أيضًا من الغد الموافق 26 ديسمبر 2025 حتى 8 فبراير 2026، بما يتيح للمتقدمين الذين اجتازوا الامتحان الإلكتروني ترتيب رغباتهم وفق المحافظات التي لم تُستكمل فيها الوظائف المطلوبة.

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع الخدمة عن مناطق (منطقة روكسى – شارع الاهرام ومتفرعاته – شارع إسماعيل رمزى ومتفرعاته – شارع الميرغنى والمنطقة المحيطة – شارع عثمان بن عفان ومتفرعاته – منطقة الكوربة)، نظرًا لظروف خارجة عن إرادتها لقيامها بأعمال لحام على خط المياه قطر 1000مم بشارع المستجد التابع لـ شبكات مياه الزيتون.

وبحسب الشركة يتم الانقطاع اعتبارا من الساعة الرابعة عصر يوم الجمعة الموافق 26-12-2025 وحتى الساعة الثانية عشر منتصف ليل نفس اليوم ولمدة 8 ساعات.

أعلنت هيئة الدواء المصرية، في منشورات رسمية صادرة خلال شهر ديسمبر 2025، عن رصد عدد من المخالفات الدوائية التي تنوعت بين التحذير من تداول عبوات مقلدة أو مجهولة المصدر، وسحب تشغيلات محددة من بعض المستحضرات لعدم مطابقتها للمواصفات المعتمدة، إلى جانب إصدار خطابات توعوية بشأن احتمالية وجود أدوية غير معتمدة في السوق.

شملت التحذيرات عدد من المستحضرات الدوائية المتداولة.

انطلقت اليوم فعاليات المقابلات الشخصية للمبادرة الرئاسية "1000 مدير مدرسة"، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والوزارة بالارتقاء بالقيادات التربوية وبناء صفين ثانٍ وثالث من القيادات القادرة على قيادة التطوير داخل المدارس

وترأس المقابلات سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، في خطوة تعكس جدية الدولة في اختيار قيادات مدرسية مؤهلة تمتلك الكفاءة المهنية، والرؤية المستقبلية، والقدرة على تطبيق مفاهيم الإدارة الحديثة داخل المؤسسات التعليمية.

