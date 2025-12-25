رفع الإشغالات بمحيط مزلقان لعبة في أوسيم تنفيذًا لتوجيهات محافظ الجيزة (صور)

18 حجم الخط

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة جهودها المكثفة للارتقاء بمستوى النظافة العامة والتصدي للإشغالات، تنفيذا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

حملة موسعة لرفع كفاءة النظافة والإشغالات بمحيط مزلقان لعبة

وشهد اليوم الخميس تنفيذ حملة موسعة لرفع كفاءة النظافة والإشغالات بمحيط مزلقان لعبة، شملت إزالة المخلفات، ورفع الإشغالات، وتنظيم التمركزات، بما يسهم في تحسين المظهر الجمالي والحضاري للمنطقة.

وأكدت رئاسة مركز ومدينة أوسيم استمرار الحملات الدورية بمحيط المزلقان وكافة المناطق، تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية، وبما يحقق بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين، ويعزز من مستوى الخدمات المقدمة.

وعلى جانب آخر، تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة سير أعمال تنفيذ مشروع تطوير شارع الإخلاص بحي الطالبية، بهدف رفع كفاءة الشارع وتحقيق السيولة المرورية وتسهيل حركة المواطنين.

وأكد محافظ الجيزة، خلال جولته التفقدية، ضرورة تذليل كافة العقبات التي قد تعوق سير أعمال التنفيذ، مشددًا على أهمية التنسيق الكامل بين حي الطالبية وجهات المرافق المختلفة وجهاز التعمير والشركة المنفذة للمشروع، وذلك للالتزام بالجداول الزمنية المحددة وضمان سرعة الإنجاز بالجودة المطلوبة، مع عدم التأثير على حركة المواطنين اليومية.

وأشار المحافظ إلى أن مشروع تطوير شارع الإخلاص يأتي ضمن خطة شاملة تنفذها المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية بحي الطالبية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق بيئة حضرية آمنة ومنظمة.

ومن جانبه، أوضح حامد سلامة رئيس حي الطالبية أن الأعمال تتم وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة، مع المتابعة الميدانية المستمرة لضمان تنفيذ المشروع بالشكل الأمثل وتحقيق الأهداف المرجوة منه في تحسين الحركة المرورية والمظهر الحضاري للمنطقة.

