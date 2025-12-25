استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بكرداسة

الخميس 25 ديسمبر 2025
 واصلت الأجهزة التنفيذية بمديرية الزراعة بمحافظة الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعدي عليها.
 

وأسفرت الحملة عن إزالة حالة تعدٍ في المهد تمثلت في سور مبني بالبلوك الأبيض بالمخالفة على أرض زراعية بناحية صفط اللبن التابعة لمركز كرداسة، حيث تمت الإزالة بالكامل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، مع استكمال اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
 

وجاءت هذه الحملة تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بشأن ضرورة تكثيف الجهود الميدانية للتصدي الفوري لكافة أشكال التعدي على الأراضي الزراعية، والحفاظ على الأمن الغذائي للدولة.
 

كما تأتي الحملة بناءً على تعليمات قيادات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وعلى رأسهم الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية، والدكتور حسام راشد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، وكذلك توجيهات المهندس خالد أبو العطا وكيل وزارة الزراعة بالجيزة.
 

تنفيذ أعمال الإزالة

وقد أشرف على تنفيذ أعمال الإزالة المهندس جلال موسى مدير الإدارة الزراعية بكرداسة، مؤكدًا استمرار الحملات بشكل يومي لرصد أي مخالفات جديدة والتعامل معها بكل حسم في مهدها.

وتؤكد مديرية الزراعة بالجيزة استمرار الجهود المبذولة لحماية الأراضي الزراعية من التآكل، والتصدي لكافة محاولات البناء المخالف، في إطار تطبيق القانون والحفاظ على مقدرات الدولة.

