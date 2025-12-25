الخميس 25 ديسمبر 2025
انطلاق مقابلات المبادرة الرئاسية "1000 مدير مدرسة" بالجيزة لاختيار القيادات التعليمية

مدير تعليم الجيزة
مدير تعليم الجيزة
 انطلقت اليوم فعاليات المقابلات الشخصية للمبادرة الرئاسية "1000 مدير مدرسة"، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والوزارة بالارتقاء بالقيادات التربوية وبناء صفين ثانٍ وثالث من القيادات القادرة على قيادة التطوير داخل المدارس.
 

وترأس المقابلات سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، في خطوة تعكس جدية الدولة في اختيار قيادات مدرسية مؤهلة تمتلك الكفاءة المهنية، والرؤية المستقبلية، والقدرة على تطبيق مفاهيم الإدارة الحديثة داخل المؤسسات التعليمية.
 

وجرت المقابلات في مناخ من الشفافية والانضباط والموضوعية، حيث ركزت لجنة التقييم على عدد من المعايير الأساسية، من بينها: الكفاءة المهنية، والقدرات القيادية، والخبرة الميدانية، والقدرة على اتخاذ القرار، وإدارة الأزمات، وبناء فرق العمل، بما يسهم في تحسين الأداء المدرسي والارتقاء بالعملية التعليمية.
 

وضمت لجنة المقابلات نخبة من القيادات الأكاديمية والتنفيذية، وهم: الدكتورة منى الدسوقي – جامعة حلوان، محمد فايز – وكيل المديرية، امل مبروك – مدير إدارة التعليم العام، محمد الشوربجي – مدير إدارة الشئون القانونية، أحمد فوزي – مدير إدارة الموارد البشرية، أحمد عبد المنعم – مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، سمية عكاشة – موجه عام التربية النفسية.

المبادرة الرئاسية 1000 مدير مدرسة

وأكد سعيد عطية، خلال سير المقابلات، أن المرحلة الراهنة تتطلب قيادات تعليمية واعية ومنضبطة، قادرة على إدارة المدرسة باعتبارها مؤسسة تعليمية متكاملة، مشددًا على أن المبادرة الرئاسية 1000 مدير مدرسة ليست مجرد اختيار أسماء لشغل مناصب، بل مشروع وطني متكامل يهدف إلى إعداد وبناء قيادة تعليمية حقيقية قادرة على إحداث نقلة نوعية داخل المدارس.
 

وأضاف أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطبيق معايير العدالة وتكافؤ الفرص في جميع مراحل التقييم، بما يضمن اختيار الأكفأ والأقدر على تحقيق أهداف تطوير التعليم، ووضع مصلحة الطالب والمنظومة التعليمية في مقدمة الأولويات.
 

وتأتي هذه المقابلات في إطار حرص مديرية التربية والتعليم بالجيزة على تنفيذ المبادرات الرئاسية في مجال التعليم بروح المسؤولية، وبمنهج علمي حديث يدعم خطط الدولة للنهوض بالمنظومة التعليمية وبناء قيادات مدرسية قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية.

