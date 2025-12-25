محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير شارع الإخلاص بحي الطالبية لتحسين السيولة المرورية

18 حجم الخط

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة سير أعمال تنفيذ مشروع تطوير شارع الإخلاص بحي الطالبية، بهدف رفع كفاءة الشارع وتحقيق السيولة المرورية وتسهيل حركة المواطنين.



وأكد محافظ الجيزة، خلال جولته التفقدية، على ضرورة تذليل كافة العقبات التي قد تعوق سير أعمال التنفيذ، مشددًا على أهمية التنسيق الكامل بين حي الطالبية وجهات المرافق المختلفة وجهاز التعمير والشركة المنفذة للمشروع، وذلك للالتزام بالجداول الزمنية المحددة وضمان سرعة الإنجاز بالجودة المطلوبة، مع عدم التأثير على حركة المواطنين اليومية.

مشروع تطوير شارع الإخلاص

وأشار المحافظ إلى أن مشروع تطوير شارع الإخلاص يأتي ضمن خطة شاملة تنفذها المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية بحي الطالبية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق بيئة حضرية آمنة ومنظمة.



ومن جانبه، أوضح حامد سلامة رئيس حي الطالبية أن الأعمال تتم وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة، مع المتابعة الميدانية المستمرة لضمان تنفيذ المشروع بالشكل الأمثل وتحقيق الأهداف المرجوة منه في تحسين الحركة المرورية والمظهر الحضاري للمنطقة.



يُذكر أن محافظة الجيزة تواصل تنفيذ عدد من مشروعات تطوير الطرق والبنية التحتية بمختلف الأحياء، في إطار خطتها لتحسين جودة الحياة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

