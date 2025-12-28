الأحد 28 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

هل تأثرت بالانتقادات؟ تعرف على إيرادات فيلم "الست"

الست
الست
18 حجم الخط

حقق فيلم "الست" بطولة منى زكي، منذ بداية عرض  بدور العرض السينمائية ما يقرب من 25 مليون جنيه.

ويتعرض الفيلم منذ عرضه مع بداية الشهر الجاري لموجة من الانتقادات؛ على خلفية ما اعتبره البعض إساءات متعمدة لسيرة كوكب الشرق أم كلثوم.

أبطال فيلم الست

فيلم "الست" بطولة منى زكي، أحمد خالد صالح، سيد رجب، عمرو سعد، آسر ياسين، محمد فراج، كما يتضمن الفيلم ظهورًا خاصًّا لعدد من الأسماء البارزة، منهم: كريم عبد العزيز، أحمد حلمي، نيللي كريم، أمينة خليل. 

قصة فيلم الست 

الفيلم سيناريو وحوار أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وتدور أحداثه حول أبرز المحطات في حياة كوكب الشرق أم كلثوم، والشخصيات المؤثرة في مسيرتها الفنية.

منى زكي ترد على جدل الفيلم

وكانت الفنانة  منى زكي قد ردَّت على الجدل الدائر حول فيلم "الست" الذي تجسد فيه شخصية كوكب الشرق أم كلثوم، مؤكدة خلال ندوة عرض الفيلم في مهرجان مراكش مؤخرًا، أن أداء شخصية بحجم أم كلثوم كان أصعب أدوارها على الإطلاق، وأن الشخصية أكبر من أي ممثلة مهما راكمت من خبرات.

وأشارت إلى أن السيناريو الذي كتبه أحمد مراد كشف جانبًا إنسانيًّا مختلفًا عن أم كلثوم، خاصة أن السيناريو قدم جانبًا إنسانيًّا غير معتاد عن أم كلثوم، يكشف ضعفها وقسوتها على نفسها ووحدتها ومخاوفها، بعيدا عن الصورة المثالية التي ترسخت عبر عقود، وهو ما شجَّعها على خوض التجربة رغم خوفها من التحدي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الست فيلم الست إيرادات فيلم الست منى زكي اخبار الفن

الأكثر قراءة

موعد مباراة منتخب مصر ضد أنجولا في أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

قفزة في البلدي، ارتفاع سعر الفراخ اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025

بديل شباك التذاكر، طرق الحصول على تذاكر المترو والقطار الكهربائي الخفيف

مع قرب نهاية ماراثون الانتخابات، استعدادات مكثفة بـ"النواب" لاستقبال الأعضاء الجدد

سعر الخضار اليوم، ارتفاع مقلق في الطماطم وانخفاض 4 أصناف منها الليمون والخيار

اليوم، انطلاق حفل توزيع جوائز "جلوب سوكر 2025" في دبي، اعرف الموعد والقنوات الناقلة

المجلس الإسلامي العلوي في سوريا يدعو إلى "طوفان بشري" اليوم بعد استهداف مسجد الإمام بحمص

أخبار مصر: توقعات صادمة لعام 2026، موقف صلاح من مباراة أنجولا، نتنياهو يدق طبول الحرب مجددا، بشرى لطلاب الشهادة الإعدادية

خدمات

المزيد

سعر الخضار اليوم، ارتفاع مقلق في الطماطم وانخفاض 4 أصناف منها الليمون والخيار

سعر السمك اليوم، البوري يسجل 240 جنيها وانخفاض جديد في البلطي

سعر الفاكهة اليوم الأحد، الموز يصل إلى 70 جنيها وانخفاض التين واليوسفي

كل ما تريد معرفته عن حساب الشباب myCIB في البنك التجاري

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 28 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 28 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 28 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads