أخبار مصر اليوم: انتظام التصويت باليوم الأول لجولة الإعادة دون مخالفات مؤثرة، تطوير 1255 مشروعًا خلال 10 سنوات، الذهب مرشح لتجاوز 5 آلاف دولار للأوقية في 2026

أخبار مصر اليوم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها:

الوطنية للانتخابات: انتظام التصويت باليوم الأول لجولة الإعادة وعدم ثبوت مخالفات مؤثرة داخل اللجان

أكد المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الشكاوى التي تلقتها الهيئة خلال متابعة مجريات التصويت بجولة الإعادة جاءت محدودة ومحددة، وتم التعامل معها على الفور بالتنسيق مع رؤساء اللجان المختصة.



وأوضح بنداري خلال المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الشكاوى توزعت جغرافيًا على النحو التالي: 16 شكوى بمحافظة سوهاج، و12 شكوى بمحافظة قنا، وشكويان بمحافظة الفيوم، وشكوى واحدة بمحافظة الإسكندرية.

وأضاف أن توزيع الشكاوى وفق الفئات العمرية جاء بواقع 7 شكاوى للفئة من 18 إلى 30 عامًا، و14 شكوى للفئة من 31 إلى 40 عامًا، و6 شكاوى للفئة من 41 إلى 50 عامًا، وشكوى واحدة للفئة من 51 إلى 60 عامًا، و3 شكاوى لمن هم فوق 60 عامًا.

وأشار إلى أن الشكاوى من حيث النوع شملت 29 شكوى مقدمة من الذكور، مقابل شكويين من الإناث، بينما من حيث الانتماء الحزبي وردت 3 شكاوى من حزب الجبهة الوطنية، وشكوى واحدة من حزب حماة وطن، وأخرى من حزب الوعي.



وفيما يتعلق بمضمون الشكاوى، أوضح بنداري أنها تنوعت بين شكاوى بشأن حضور المناديب، حيث جرى التواصل مع رئيس اللجنة رقم 43 بإخميم – محافظة سوهاج، وتم التأكد من عدم منع أي مندوب مقيد باللجنة الفرعية من المتابعة.

كما تم فحص شكوى تتعلق بوجود كثافات انتخابية بلجنة رقم 23 بشرق سوهاج، وتبين عدم وجود أي تكدسات، مع توافر عدد كافٍ من الموظفين وعدم الحاجة إلى دعم إضافي.

وأضاف أنه بشأن ما أُثير حول وجود غلق للجنة رقم 43 بإخميم، تم التحقق من الأمر، وثبت استمرار العمل باللجنة دون أي توقف.

وزير الصحة: تطوير 1255 مشروعًا خلال 10 سنوات باستثمارات 222 مليار جنيه

كرم الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، مجموعة من العاملين في المنظومة الصحية من أطباء وأطقم تمريض وإداريين وخدمات معاونة، إلى جانب تكريم صحفييي وإعلاميي ملف الشئون الصحية، تقديرًا لتفانيهم وإخلاصهم في خدمة صحة المواطن المصري طوال عام 2025.



وفي كلمته خلال احتفالية التكريم، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القطاع الصحي يضم أكثر من مليون كادر طبي وإداري وفنيk يعملون بتناغم داخل الوزارة والهيئات التابعة، مؤكدا مواصلتهم رسالتهم الوطنية رغم التحديات الاستثنائية والتضحيات المستمرة.



وأشار إلى أن الدولة المصرية، بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، منحت القطاع الصحي أولوية قصوى، حيث نفذت مشروعات صحية ضخمة من 2014 إلى 2025 باستثمارات تجاوزت 222 مليار جنيه، شملت أكثر من 1255 مشروعًا، ساهمت في تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة المستشفيات وتجهيزها بأحدث الأجهزة.

‎ولفت إلى التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل لتحقيق العدالة الصحية، والتنسيق مع هيئة الشراء الموحد وهيئة الدواء المصرية وهيئة سلامة الغذاء، لضمان توافر الأدوية والمستلزمات بأعلى معايير الجودة.



وشدد على أن العنصر البشري هو حجر الزاوية في التطوير، من خلال برامج تدريبية وبعثات خارجية وتحسين بيئة العمل، إلى جانب تطبيق قانون المسؤولية الطبية وإنشاء صندوق مخاطر المهن الطبية لحماية حقوق الفرق الطبية.

‎وأشاد بدور الفرق الطبية في التعامل مع التحديات الإقليمية، خاصة رعاية الأشقاء الفلسطينيين والسودانيين، وتقديم الخدمات الطارئة والحرجة، مما يعكس كفاءة المنظومة في الاستجابة للأزمات، كما أثنى على مشاركتهم في تنفيذ المبادرات الرئاسية للصحة العامة، التي حققت الكشف المبكر والوقاية لملايين المواطنين، مساهمة في تحسين مؤشرات الصحة العامة.



‎وأوضح أن التكريم شمل 323 نموذجًا متميزًا من القيادات والعاملين، كرسالة شكر وتحفيز لكل من ساهم في علاج ملايين المواطنين وتقديم ملايين الخدمات الصحية خلال العام.



وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن قوة الدولة تُقاس بقوة منظومتها الصحية، وأن الإنجازات غير المسبوقة نتجت عن عمل جماعي، متعهدًا بمواصلة التطوير وفاءً للتضحيات ودعمًا للعاملين، للارتقاء بصحة المواطن المصري.

ناجي فرج: الذهب مرشح لتجاوز 5 آلاف دولار للأوقية مطلع 2026

قال الدكتور ناجي فرج، خبير صناعة المصوغات والمجوهرات، إن سوق الذهب يشهد طفرة غير مسبوقة، موضحًا أن عام 2025 سجل ارتفاعات قوية تُقدَّر بنحو 60%، مدفوعة بزيادة الضغوط الشرائية من جانب البنوك المركزية العالمية.



وأوضح " في تصريحات خاصة، أن التوقعات تشير إلى اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمزيد من خفض أسعار الفائدة، وهو ما ينعكس على ارتفاع السندات الأمريكية ويعزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن، لافتًا إلى أن هذه العوامل قد تدفع أسعار الذهب خلال الربع الأول من عام 2026 لتجاوز مستوى 5 آلاف دولار للأوقية بسهولة.

وصول سعر جرام الذهب عيار 21 إلى نحو 7 آلاف جنيه في الربع الأول من عام 2026



وأضاف أن التقديرات تشير إلى إمكانية وصول سعر جرام الذهب عيار 21 إلى نحو 7 آلاف جنيه في الربع الأول من عام 2026، مؤكدًا أن الذهب ما زال يمتلك مساحة واسعة لتحقيق أرقام تاريخية جديدة، خاصة بعد تسجيله مؤخرًا مستوى 4500 دولار للأوقية، وهو أعلى سعر تاريخي لم يشهده المعدن من قبل.

ونصح خبير صناعة المصوغات الراغبين في الاستثمار بالشراء في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن القرار المناسب في ظل المعطيات الراهنة هو قرار الشراء، في ظل استمرار الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة، والاتجاه نحو طباعة المزيد من النقد، ما يدعم موجات الارتفاع.

قد تمتد للقاهرة الكبرى، أماكن سقوط الأمطار غدا



كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أماكن سقوط الأمطار غدا، حيث من المتوقع سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء، وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على جنوب سيناء وجنوب الوجه البحرى، ويكون هناك فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة 20%على القاهرة الكبرى



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأحد، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، ويسود طقس مائل للدفء نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد للبرودة فى الصباح الباكر وآخرالليل على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد الإحساس من برودة الطقس

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد،و السواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب الصعيد.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة فى آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 10

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 10

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 06

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 11

الهيئة الوطنية للانتخابات: تلقينا 31 شكوى خلال اليوم الأول لجولة الإعادة

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرًا صحفيًا لمتابعة مجريات اليوم الأول للتصويت بالداخل،في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، والتي تُجرى في 19 دائرة انتخابية ملغاة ضمن محافظات المرحلة الأولى.





وأوضح المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أنه من خلال متابعة الهيئة عبر الخط الساخن وقنوات التواصل مع الأحزاب السياسية، أنها تلقت 31 شكوى خلال اليوم الأول، تنوعت ما بين شكاوى تتعلق بسير العملية الانتخابية داخل اللجان.





وأشار إلى أن من بين الشكاوى 10 شكاوى بشأن وقائع رشوة انتخابية، تم التنسيق على الفور مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، مع توجيه الشكر لوزارة الداخلية على سرعة الاستجابة والتفاعل الفوري مع تلك الشكاوى.

وأضافت الهيئة أنه تم رصد 9 شكاوى تتعلق بتوجيه الناخبين، حيث جرى توجيه رؤساء اللجان العامة بفحصها والتأكد من صحتها، وأسفرت المتابعة عن عدم ثبوت أي حالات لتوجيه الناخبين داخل اللجان الفرعية.



كما تلقت الهيئة 7 شكاوى بشأن عدم السماح لبعض الوكلاء بدخول اللجان، و3 شكاوى تتعلق بالتزاحم، وتم التعامل معها على الفور، وتيسير الإجراءات لضمان انتظام العملية الانتخابية وسهولة مشاركة الناخبين.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات استمرارها في متابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات.

غلق لجان الاقتراع في أول أيام التصويت بجولة إعادة الدوائر الملغاة بانتخابات النواب

انتخابات مجلس النواب 2025، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات غلق لجان الاقتراع في تمام التاسعة مساء، في نهاية اليوم الأول من التصويت بجولة الإعادة بانتخابات المرحلة الأولى في الـ 19 دائرة الملغاة لانتخابات مجلس النواب 2025.



ومع حلول الساعة التاسعة مساءً يبدأ رؤساء اللجان الفرعية إجراءات غلق اليوم الأول من التصويت في انتخابات مجلس النواب وفقًا لما أقرته الهيئة الوطنية للانتخابات.

وإذا تبين لرئيس اللجنة الفرعية وجود ناخبين لم يدلوا بأصواتهم يتم حصر عددهم، ويعد كشفا بأسمائهم وتستمر عملية الاقتراع حتى ينتهوا جميعًا من الإدلاء بأصواتهم.

بعد ذلك يعلن رئيس اللجنة انتهاء عملية الاقتراع لليوم الأول، ويثبت رئيس اللجنة الفرعية ذلك بمحضر إجراءات اللجنة الفرعية نموذج رقم (۸) ويوقع على المحضر هو وأمناء اللجنة ومندوبو المرشحين والقائمة أو وكلائهم المتواجدون.

ويغلق رئيس اللجنة الفرعية فتحة الصندوق الخاصة بوضع بطاقات إبداء الرأي، وإثبات رقم القفل البلاستيكي المسلسل بمحضر إجراءات اللجنة الفرعية نموذج رقم (۸) ويسري ذلك على القفل البلاستيكي صندوق النظام (الفردي ) يسمح لمندوبي المرشحين والقائمة والمتابعين بتسجيل الرقم المسلسل).

ويقوم رئيس اللجنة بحصر عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم من واقع كشف الناخبين نموذج رقم ( ن) ويمكن كذلك من خلال التطبيق الإليكتروني حصر عدد الحضور بمسح QR CODE (اختياري)

الانتهاء من تحرير محضر إجراءات اليوم الأول بالنموذج رقم (ن):



بعض البيانات التي يجب التأكد من إثباتها:

ميعاد فتح وغلق اللجنة.

أسماء أمناء اللجنة ومندوب كل مرشح أو القائمة.

أعداد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم بعد حصر التوقيعات في كشف الناخبين

توقيع مندوب كل مرشح أو القائمة من الحاضرين إن وجد أمام اللجنة في الموضع المخصص لذلك

غلق مقر اللجنة أو مقر حفظ صناديق الاقتراع

يقوم رئيس اللجنة في حضور مندوب كل مرشح أو القائمة، والمتابعين والمسئول عن قوات التأمين بغلق مقر اللجنة الفرعية، أو مقر حفظ صناديق الاقتراع بقفل بلاستيكي يثبت رقمه المسلسل، أو قفل عادى يجمع عليه بالجمع الأحمر بخاتم رئيس اللجنة، أو كليهما معا.

ويثبت كل ذلك بمحضر الغلق نموذج رقم (9 ن) ويوقع رئيس اللجنة وأمناؤها ومندوب كل مرشح أو قائمة ومسؤول التأمين على المحضر المشار إليه ويحتفظ به رئيس اللجنة الفرعية.

وزيرة التنمية المحلية تتابع سير انتخابات جولة الإعادة للنواب بالدوائر الـ19 الملغاة

تابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، سير العملية الانتخابية التي تجرى اليوم وعلي مدار يومين لإنتخابات مجلس النواب في جولة الإعادة بالدوائر الـ ١٩ الملغاة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بالمرحلة الأولى في (١٩) دائرة داخل(١٦٩٤) لجنة فرعية فى (٧) محافظات هى (الجيزة - الإسكندرية - الفيوم - أسيوط - قنا - سوهاج - البحيرة)، حيث يتنافس (٧٠) مرشح علي (٣٥) مقعد.



وتلقت وزيرة التنمية المحلية تقريرًا من الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الادارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة حوّل متابعة سير العملية الانتخابية بالمحافظات من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالعاصمة الجديدة.

وأشار التقرير إلى انتظام عمليات تصويت الناخبين مع وجود مرور ميداني ومتابعة مستمرة لكافة المستجدات أولًا بأول من السادة المحافظين والقيادات التنفيذية بالمحافظات وهناك تنسيقًا بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بمتابعة العملية الانتخابية للتصدي لأى مخالفات أو معوقات وفقًا لتعليمات الهيئة الوطنية للإنتخابات.

ووجهت الدكتورة منال عوض بضرورة استمرار المتابعة من مركز السيطرة الموحد بالوزارة مع مراكز السيطرة وغرف العمليات والأزمات بالمحافظات والتعامل بصورة سريعة مع أي مشكلات يتم رصدها بالتنسيق بين المحافظات والجهات المعنية.

كما شددت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة توفير كافة سبل الدعم اللازم لإنجاح العملية الإنتخابية وتوفير المظلات وأماكن انتظار للناخبين وتقديم كل التسهيلات اللازمة خلال يومي الانتخابات ( السبت والأحد ) بما يساهم فى تسهيل الإدلاء بأصواتهم وممارسة حقوقهم السياسية.

مضاعفة معاش أعضاء هيئة التمريض وتيسير الصرف كل 3 أشهر

أعلنت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، عن مفاجأة سارة لـ أعضاء هيئة التمريض، بإقرار مضاعفة قيمة معاش التمريض، في خطوة تعكس تقدير النقابة العامة للتمريض للدور الإنساني والمهني الذي يقوم به التمريض داخل مختلف المنشآت الصحية.



وأكدت نقيب عام التمريض أن تطبيق الزيادة يبدأ اعتبارًا من شهر ديسمبر الجاري، على أن يتم صرف المعاش كل ثلاثة أشهر من خلال بطاقات الفيزا، بما يضمن انتظام الصرف وسهولة حصول أعضاء هيئة التمريض على مستحقاتهم المالية دون أعباء إضافية.

وأوضحت الدكتورة كوثر محمود أن قرار مضاعفة المعاش يأتي ضمن جهود النقابة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية لـ أعضاء هيئة التمريض، والتخفيف من الأعباء المعيشية، خاصة بعد سنوات طويلة من العطاء والعمل المتواصل في ظروف مهنية صعبة، مؤكدة أن النقابة تضع مصلحة التمريض في مقدمة أولوياتها.



وأضافت أن هذه الزيادة تعكس اعتراف النقابة العامة لـ أعضاء هيئة التمريض بدورهم الأساسي في تقديم الرعاية الصحية، ودعمهم اليومي للمنظومة الطبية، والحفاظ على سلامة المرضى وجودة الخدمات المقدمة.



وشددت نقيب عام التمريض على أن النقابة مستمرة في اتخاذ خطوات عملية لتحسين أوضاع التمريض ماديًا ومهنيًا، والعمل على تطوير الخدمات المقدمة لهم، بما يضمن لهم حياة كريمة واستقرارًا اجتماعيًا يليق بحجم المسؤوليات التي يتحملونها.

