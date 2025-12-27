بعد تلقي 7 شكاوى، الوطنية للانتخابات توضح الفرق بين المندوب والوكيل داخل اللجان

18 حجم الخط

حدد المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، الفرق بين المندوب والوكيل داخل اللجان الانتخابية، وذلك على خلفية تلقي الهيئة 7 شكاوى بشأن عدم السماح بحضور بعض المندوبين.

وأكد "بنداري" خلال المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، في أول أيام التصويت بجولة الإعادة بـ 19 دائر ملغاة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، أن المندوب هو الشخص المقيد بقاعدة بيانات الناخبين في اللجنة الفرعية ذاتها التي يحضر فيها، ويحمل خطابًا معتمدًا من رئيس لجنة المتابعة يفيد بقيده في تلك اللجنة، وهو ما يمنحه الحق القانوني في حضور عملية الاقتراع والتصويت داخل اللجنة.

وأشار إلى أن الوكيل يختلف عن المندوب، إذ يقتصر دوره على حضور عملية الفرز فقط، ولا يحق له التواجد أثناء عملية الاقتراع، حتى وإن كان يحمل توكيلًا عامًا أو خاصًا، طالما أنه غير مقيد بقاعدة بيانات الناخبين في اللجنة الفرعية محل التصويت، موضحًا أن دور الوكيل يقتصر على المرور على اللجان دون المشاركة في متابعة التصويت.

وشدد “بنداري” على أن حضور عملية الاقتراع يقتصر قانونًا على المندوبين المقيدين باللجنة الفرعية التي يحضرون فيها فقط، مؤكدًا أن الهيئة قامت بتوضيح هذه الضوابط لرؤساء اللجان للتعامل مع الشكاوى الواردة وضمان حسن سير العملية الانتخابية.

