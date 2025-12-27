السبت 27 ديسمبر 2025
وزيرة التنمية المحلية تتابع سير انتخابات جولة الإعادة للنواب بالدوائر الـ19 الملغاة

منال عوض، فيتو
تابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، سير العملية الانتخابية التي تجرى اليوم وعلي مدار يومين لإنتخابات مجلس النواب  في جولة الإعادة بالدوائر الـ ١٩ الملغاة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بالمرحلة الأولى في (١٩) دائرة داخل(١٦٩٤) لجنة فرعية فى (٧) محافظات هى (الجيزة - الإسكندرية - الفيوم - أسيوط - قنا - سوهاج - البحيرة)، حيث يتنافس (٧٠) مرشح علي (٣٥) مقعد.

 

انتخابات النواب، غرفة عمليات حزب المؤتمر ترصد مخالفات عدة بالدائرة الثالثة في أسيوط

انتخابات النواب 2025، الأجهزة الأمنية تكشف عدة محاولات للتأثير على الناخبين بالجيزة والفيوم والبحيرة

وتلقت وزيرة التنمية المحلية تقريرًا من الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الادارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة حوّل متابعة سير العملية الانتخابية بالمحافظات من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالعاصمة الجديدة.

وأشار التقرير إلى انتظام عمليات تصويت الناخبين مع وجود مرور ميداني ومتابعة مستمرة لكافة المستجدات أولًا بأول من السادة المحافظين والقيادات التنفيذية بالمحافظات وهناك تنسيقًا بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بمتابعة العملية الانتخابية للتصدي لأى مخالفات أو معوقات وفقًا لتعليمات الهيئة الوطنية للإنتخابات.

ووجهت الدكتورة منال عوض بضرورة استمرار المتابعة من مركز السيطرة الموحد بالوزارة مع مراكز السيطرة وغرف العمليات والأزمات بالمحافظات والتعامل بصورة سريعة مع أي مشكلات يتم رصدها بالتنسيق بين المحافظات والجهات المعنية.

كما شددت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة توفير كافة سبل الدعم اللازم لإنجاح العملية الإنتخابية وتوفير المظلات وأماكن انتظار للناخبين وتقديم كل التسهيلات اللازمة خلال يومي الانتخابات ( السبت والأحد ) بما يساهم فى تسهيل الإدلاء بأصواتهم وممارسة حقوقهم السياسية.

