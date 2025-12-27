الهيئة الوطنية للانتخابات: تلقينا 31 شكوى خلال اليوم الأول لجولة الإعادة

18 حجم الخط

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرًا صحفيًا لمتابعة مجريات اليوم الأول للتصويت بالداخل،في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، والتي تُجرى في 19 دائرة انتخابية ملغاة ضمن محافظات المرحلة الأولى.

وأوضح المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أنه من خلال متابعة الهيئة عبر الخط الساخن وقنوات التواصل مع الأحزاب السياسية، أنها تلقت 31 شكوى خلال اليوم الأول، تنوعت ما بين شكاوى تتعلق بسير العملية الانتخابية داخل اللجان.

وأشار إلى أن من بين الشكاوى 10 شكاوى بشأن وقائع رشوة انتخابية، تم التنسيق على الفور مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، مع توجيه الشكر لوزارة الداخلية على سرعة الاستجابة والتفاعل الفوري مع تلك الشكاوى.

وأضافت الهيئة أنه تم رصد 9 شكاوى تتعلق بتوجيه الناخبين، حيث جرى توجيه رؤساء اللجان العامة بفحصها والتأكد من صحتها، وأسفرت المتابعة عن عدم ثبوت أي حالات لتوجيه الناخبين داخل اللجان الفرعية.

كما تلقت الهيئة 7 شكاوى بشأن عدم السماح لبعض الوكلاء بدخول اللجان، و3 شكاوى تتعلق بالتزاحم، وتم التعامل معها على الفور، وتيسير الإجراءات لضمان انتظام العملية الانتخابية وسهولة مشاركة الناخبين.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات استمرارها في متابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات.

