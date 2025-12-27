الوطنية للانتخابات: انتظام التصويت باليوم الأول لجولة الإعادة وعدم ثبوت مخالفات مؤثرة داخل اللجان

18 حجم الخط

أكد المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الشكاوى التي تلقتها الهيئة خلال متابعة مجريات التصويت بجولة الإعادة جاءت محدودة ومحددة، وتم التعامل معها على الفور بالتنسيق مع رؤساء اللجان المختصة.

وأوضح بنداري خلال المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الشكاوى توزعت جغرافيًا على النحو التالي: 16 شكوى بمحافظة سوهاج، و12 شكوى بمحافظة قنا، وشكويان بمحافظة الفيوم، وشكوى واحدة بمحافظة الإسكندرية.

وأضاف أن توزيع الشكاوى وفق الفئات العمرية جاء بواقع 7 شكاوى للفئة من 18 إلى 30 عامًا، و14 شكوى للفئة من 31 إلى 40 عامًا، و6 شكاوى للفئة من 41 إلى 50 عامًا، وشكوى واحدة للفئة من 51 إلى 60 عامًا، و3 شكاوى لمن هم فوق 60 عامًا.

وأشار إلى أن الشكاوى من حيث النوع شملت 29 شكوى مقدمة من الذكور، مقابل شكويين من الإناث، بينما من حيث الانتماء الحزبي وردت 3 شكاوى من حزب الجبهة الوطنية، وشكوى واحدة من حزب حماة وطن، وأخرى من حزب الوعي.

وفيما يتعلق بمضمون الشكاوى، أوضح بنداري أنها تنوعت بين شكاوى بشأن حضور المناديب، حيث جرى التواصل مع رئيس اللجنة رقم 43 بإخميم – محافظة سوهاج، وتم التأكد من عدم منع أي مندوب مقيد باللجنة الفرعية من المتابعة.

كما تم فحص شكوى تتعلق بوجود كثافات انتخابية بلجنة رقم 23 بشرق سوهاج، وتبين عدم وجود أي تكدسات، مع توافر عدد كافٍ من الموظفين وعدم الحاجة إلى دعم إضافي.

وأضاف أنه بشأن ما أُثير حول وجود غلق للجنة رقم 43 بإخميم، تم التحقق من الأمر، وثبت استمرار العمل باللجنة دون أي توقف.

وأشار بنداري أيضًا إلى تلقي شكوى بشأن وجود حشد وتصويت جماعي بلجنة رقم 49 بمدرسة كافور النيل الإعدادية، حيث جرى التعامل معها فورًا من خلال رؤساء لجان المتابعة والعامة، وتم إزالة أسباب الشكوى وتنظيم العمل داخل مقر اللجنة.

وأكد المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات استمرار المتابعة الدقيقة لسير العملية الانتخابية، والتعامل الفوري مع أي شكاوى بما يضمن نزاهة وشفافية الانتخابات.

وانطلق، اليوم السبت، أولى أيام تصويت المصريين داخل البلاد في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، والتي تُجرى داخل 19 دائرة انتخابية الملغاة بقرار الهيئة الوطنية للانتخاباتبالمرحلة الأولى.

ويستمر الاقتراع على مدار يومي السبت والأحد.

وتفتح لجان الاقتراع أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في تمام التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً.

وتُجرى جولة الإعادة في 19 دائرة انتخابية الملغاة داخل 7 محافظات هي: الجيزة، أسيوط، سوهاج، قنا، الإسكندرية، البحيرة، والفيوم، يتنافس فيها 70 مرشحًا على 35 مقعدًا متبقيًا بمجلس النواب



وتجرى جولة الإعادة في المرحلة الأولى من الدوائر الملغاة حيث يتنافس في هذه الجولة 70 مرشحا على على 35 مقعدًا، في 7 محافظات ضمن محافظات المرحلة الأولى هي: «الجيزة، الفيوم، قنا، سوهاج، البحيرة، الإسكندرية، وأسيوط» وذلك على النحو التالي:

1 - محافظة الجيزة: الدائرة الثامنة ومقرها قسم إمبابة

- محافظة الفيوم: الدائرة الأولى ومقرها مركز الفيوم - الدائرة الرابعة

ومقرها مركز أبشواي.

- محافظة أسيوط الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح

- محافظة سوهاج: الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج -

الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم

الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة

الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا

الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا

الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة

الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام.

محافظة قنا الدائرة الأولى ومقرها مركز قنا

الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص

الدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي

الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تشت.

محافظ الإسكندرية: الدائرة الثانية ومقرها قسم أول الرمل

محافظة البحيرة: الدائرة الأولى ومقرها قسم دمنهور

الدائرة الثالثة ومقرها مركز أبو حمص - الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاي البارود



