الرعاية الصحية: 1.5 مليون فحص تشخيصي واستقبال مليون حالة طوارئ بمستشفى السلام ببورسعيد

18 حجم الخط

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن مستشفى السلام ببورسعيد قدّم منذ انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة أكثر من 3.5 ملايين خدمة طبية وعلاجية؛ ما يعكس كفاءة التشغيل وتطور مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمنتفعين.

المستشفى أجرى 30 ألف عملية جراحية متقدمة في مختلف التخصصات الدقيقة

وأشار رئيس الهيئة إلى أن المستشفى أجرى 30 ألف عملية جراحية متقدمة في مختلف التخصصات الدقيقة، لتلبية احتياجات المرضى داخل المحافظة دون الحاجة للتحويل إلى محافظات أخرى، بما يعكس جاهزية غرف العمليات وكفاءة الفرق الطبية والتمريضية.

وأوضح الدكتور السبكي أن المستشفى يعمل بالطاقة الاستيعابية الكاملة 278 سريرًا تشمل 105 أسرة داخلية، 25 سرير استقبال وطوارئ، 96 سرير رعاية مركزة ومتوسطة وقلبية وأطفال، 32 حضانة، و32 سرير غسيل كُلوي، إلى جانب 9 غرف عمليات، 14 عيادة خارجية، 7 أسرة للعلاج الطبيعي، و9 أجنحة فندقية لخدمة المرضى وتوفير أعلى مستويات الراحة.

وأكد رئيس الهيئة أن المستشفى قدّم مليون حالة طوارئ، مليون خدمة بالعيادات الخارجية، 25 ألف خدمة بالأقسام الداخلية، 3 آلاف جلسة غسيل كُلوي، 5 آلاف حالة رعاية مركزة، و1.5 مليون خدمة فحوصات تشخيصية بالمعامل والأشعة، ما يعكس الدور الحيوي للمستشفى في تقديم خدمات الطوارئ، الرعاية المتخصصة، والفحوصات التشخيصية الدقيقة.

وأشار الدكتور السبكي إلى أن مستشفى السلام يعد صرحًا طبيًا متكاملًا يضم نخبة من أمهر الكوادر الطبية والفنية والإدارية، ويقدم خدمات شاملة تشمل الاستقبال والطوارئ، الأقسام الداخلية، العيادات الخارجية، الرعايات، الحضّانات، العلاج الطبيعي، التغذية العلاجية، الغسيل الكلوي، القسطرة القلبية والمخية والطرفية، خدمات السكتة الدماغية، الجراحات العامة والدقيقة، الأشعة التداخلية، المعامل، والصيدليات، وغيرها من التخصصات الحيوية، لتكون من أكبر المستشفيات متعددة التخصصات بمحافظة بورسعيد.

وأكد رئيس الهيئة أن مستشفى السلام يمثل دعامة أساسية لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، ويسهم بفاعلية في تقديم الخدمة الطبية للمرضى على أعلى مستوى، بما يعكس استراتيجية الهيئة في رفع جودة وكفاءة الخدمات الصحية، وتطوير المنشآت الطبية، وتعزيز الرعاية المتخصصة داخل المحافظات.

ويأتي مستشفى السلام ضمن منظومة متكاملة لتقديم الخدمة الصحية بمحافظة بورسعيد، التي تعتمد على مجمع طبي وسبعة مستشفيات كبرى تقدّم خدمات التأمين الصحي الشامل، وهي: مجمع الشفاء الطبي ببورسعيد (المُدمج من مستشفى التضامن والمبرة)، مستشفى السلام بورسعيد، مستشفى الحياة ببورفؤاد، مستشفى الزهور، مستشفى 30 يونيو، مستشفى الرمد التخصصي، مستشفى النصر التخصصي، ومستشفى دار صحة المرأة والطفل الذي يشهد حاليًا تطويرًا شاملًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.