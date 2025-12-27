18 حجم الخط

كشف العقيد راميل فتح الدينوف، قائد اللواء الخامس للبنادق الآلية الروسي، عن اكتمال السيطرة على مدينة دميتروف بدونيتسك ودحر القوات الأوكرانية منها اليوم السبت 27 ديسمبر.

القوات الروسية ترفع علم روسيا في مدينة دميتروف الأوكرانية بعد السيطرة عليها



وجاء الإعلان خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأحد مراكز قيادة العملية العسكرية الخاصة، حيث قال فتح الدينوف: "اليوم، في 27 ديسمبر 2025، أكمل اللواء تدمير تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في المدينة. تم تحرير مدينة دميتروف بالكامل".

عمليات الجيش الروسي ضد أوكرانيا

ونشر عسكريو مجموعة قوات "تسنتر" العلم الوطني للاتحاد الروسي في المدينة، التي كانت آخر معقل دفاعي لتشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كراسنوارميسك.

ووفقا للبيان، تمت العملية بعد تطهير المنطقة من المسلحين الأوكرانيين الذين كانوا محاصرين فيها سابقا على يد وحدات من اللواء الخامس المنفصل للبنادق الآلية الحرس.

ودحرت وحدات الهجوم التابعة للواء الخامس الحرس للبنادق الآلية، بدعم من مشغلي أنظمة الطائرات المسيرة، قوات العدو من المباني والمنشآت التي استخدمها المسلحون الأوكرانيون كملاجئ.

كما تم تدمير مجموعات القوات المسلحة الأوكرانية التي فرت من ساحة المعركة ورفضت الاستسلام بنيران المدفعية وهجمات طائرات FPV المسيرة.

