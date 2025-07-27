محافظ سوهاج يفتتح تشغيل مستشفى دار السلام المركزي بعد توقف 11 عامًا

افتتح اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم الأحد، المرحلة الأولى من تشغيل مستشفى دار السلام المركزي، وذلك بعد توقف دام أكثر من 11 عامًا، في خطوة مهمة لتعزيز الخدمات الصحية المقدمة لأهالي مركز دار السلام.

حضر الافتتاح كل من " الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والنائب طارق رضوان عضو مجلس النواب، والمهندس علي عبد الساتر مدير مشروعات وزارة الصحة بجنوب الصعيد، وحسين حبارير رئيس مركز ومدينة دار السلام، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، ومسئولي قطاع الصحة بالمحافظة، وسط ترحيب كبير من المواطنين الذين استبشروا بعودة العمل بالمستشفى الحيوي الذي يخدم أكثر من 500 ألف نسمة.

واستمع المحافظ إلى شرح مفصل عن تطوير مستشفى دار السلام المركزي على 24000 متر مسطح وتضم أربعة مباني المبني الأول الرئيسي يضم العناية المركزة، غرف العمليات، الإفاقة، الحضانات، أشعة، معامل، قسم إقامة داخلي، المطبخ"، المبني الثاني يضم وحدة الغسيل الكلوي، وحدة الإنعاش، محطة مياه، قسم اقامة مرضي، ثلاجة حفظ الموتي، سكن طبيبات وتمريض، أما المبني الثالث يضم " الاستقبال، Cpr' العيادات، صيدلية وغرفة الغازات والدور الإداري و أشعة ومعامل "، والمبني الرابع يضم " سكن الأطباء، غرف الطلمبات، محطة الكهرباء".



وتفقد المحافظ العيادات التي تم تشغيلها اليوم وهي عيادات " الباطنة، الجراحة العامة، الرمد، الأطفال، الصدر، الجلدية، النساء والتوليد، العظام، العلاج الطبيعي، بجانب عيادتين للأسنان، حيث تشمل المرحلة الأولى 14 عيادة خارجية متخصصة، بالإضافة إلى قسمي الاستقبال والطوارئ، والمعامل، والأشعة، والصيدليات، مما يساهم في تخفيف العبء عن المواطنين وتقديم خدمات عاجلة وفعالة لهم.

وأكد المحافظ أن إعادة تشغيل المستشفى يأتي في إطار خطة الدولة لدعم وتطوير القطاع الصحي بمحافظة سوهاج، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير خدمات طبية متكاملة خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

وشدد "سراج" على المتابعة المستمرة للأعمال والانتهاء من باقي التجهيزات وفقًا لأعلى معايير الجودة، مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم أفضل رعاية صحية لأبناء سوهاج، وذلك ضمن خطة افتتاح وتشغيل باقي المستشفيات بالمحافظة.

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