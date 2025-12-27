كيف يؤثر الطعام على مرض الأرتيكاريا المزمنة؟

18 حجم الخط

يواجه المصابون بـالأرتيكاريا المزمنة (أو ما يعرف بالشرى مجهول السبب) تساؤلات مستمرة حول دور النظام الغذائي في ظهور تلك البثور الجلدية الحمراء والمثيرة للحكة التي تستمر لأكثر من ستة أسابيع، فهل يتوجب على المرضى تجنب أطعمة معينة؟ وهل يمكن لاتباع حمية منخفضة الهستامين أن تنهي هذه المعاناة؟

وقد تشمل مسببات الأرتيكاريا المزمنة قد تشمل ممارسة الرياضة، التوتر، أو التعرض للحرارة والبرودة، وفي الوقت ذاته أن الغذاء نادرا ما يكون مسؤولا عن تحفيز هذه الحالة أو التسبب بها، ,فقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

وتوجد أطعمة تحتوي على نسبة عالية من الهستامين، وأخرى غنية بالحمض الأميني (هستيدين) الذي يتحول في الجسم إلى هستامين، مما يدفع الناس للاعتقاد بأن تناولها يؤدي لـظهور الأرتيكاريا المزمنة، لكن هذا المنطق الطبي ينطوي على إشكاليات.

فـحساسية الطعام نادرا ما تسبب الشرى المزمن، ويوجد فرق جوهري بين الحالتين:

الأرتيكاريا المزمنة: تظهر على شكل بثور وتورمات جلدية (وذمة وعائية) دون أعراض داخلية.

الحساسية المفرطة: تترافق مع ضيق في الصدر، صعوبة في التنفس، آلام البطن، أو القيء، وهي حالة تشخيصية مختلفة تماما.

حقيقة حمية الأرتيكاريا المزمنة

ولا يوجد نظام غذائي محدد للوقاية من الشرى المزمن أو إدارته، وحتى في حالات تجنب الأطعمة الحارة أو المضافات الغذائية، أظهرت نتائج تحليل شمل 20 دراسة أن أقل من 5% فقط من الأشخاص الذين تجنبوا هذه الأطعمة شهدوا تراجعا تلقائيا في الأعراض، وتوجد عوامل أخرى أكثر تأثيرا، منها:

الأدوية: مثل مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs) التي تهيج الخلايا التحسسية.

الكحول: الذي يساهم بشكل مباشر في تفاقم الحالة أو تحفيزها.

الحمية الإقصائية والأرتيكاريا المزمنة

يحذر الخبراء من البدء في حميات قاسية مثل "حمية الهستامين المنخفضة" دون استشارة طبية، واصفين إياها بأنها "منحدر زلق من الآمال الكاذبة"، حيث قد يتوقف المريض عن تناول طعام معين ويلاحظ تحسن مؤقت، ثم تعود الأعراض رغم استمراره في المنع، فيعتقد أن طعام آخر هو السبب، لينتهي به المطاف بتجنب عشرات الأصناف الغذائية دون أي راحة حقيقية.

ما الذي يبدأ نوبات الأرتيكاريا المزمنة؟

يظهر مرض الأرتيكاريا فجأة دون سبب واضح في حوالي 80% إلى 90% من الوقت، وعلى الرغم من أن معظم النوبات ليس لها محفز معروف، إلا أن بعض المحفزات الجسدية يسهل تحديدها، فتعد الالتهابات كسبب منتظم.

أمراض المناعة الذاتية

يمكن أن تكون أمراض المناعة الذاتية، حيث يبالغ جهاز المناعة في الجسم في نشاطه ويهاجم نفسه، هي السبب أيضا، وتشمل الحالات الكامنة التي قد تكون السبب الجذري للنوبات ما يلي:

الداء البطني

السكري.

الذئبة.

التهاب المفاصل الروماتويدي.

أمراض الغدة الدرقية.

كن أن تؤدي حالات صحية أخرى أيضا إلى ظهور الشرى المزمن. ويعد الربو والليمفوما وأمراض الكبد كلها من المسببات المتكررة.

أحداث الحياة الكبرى أو الأحداث المسببة للتوتر الشديد

تعالج أيضا الأرتيكاريا المزمنة لدى المرضى الذين مروا بأحداث حياتية كبرى - وفاة أحد أفراد الأسرة، أو حفل زفاف، أو طلاق، أو منزل جديد أو وظيفة جديدة، وحتى الأشياء السعيدة يمكن أن تسبب التوتر والشرى المزمن، حتى الإصابة بالشرى المزمن يمكن أن تسبب التوتر، وقد يعلق المريض في حلقة من القلق والنوبات إذا لم يتم العلاج.

العوامل الجسدية أو البيئية

يمكن أن تبدأ النوبات المزمنة من أشياء جسدية أو محفزات، ومن الأمثلة الشائعة:

الماء الساخن أو البارد أو درجات الحرارة.

الضغط أو القرص.

الاهتزاز أو الاحتكاك.

أشعة الشمس.



أدوية معينة

قد يؤدي تناول مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs) بانتظام ونابروكسين الصوديوم لعلاج الصداع المزمن أو آلام المفاصل إلى تحفيز الأرتيكاريا المستمرة، ويمكن أن يكون لمسكنات الألم التي تستلزم وصفة طبية مثل الأفيونات نفس التأثير أيضا، ولكن مسكن آخر للألم، وهو الأسيتامينوفين، ليس محفزا للشرى المزمن مجهول السبب.

