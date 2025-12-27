السبت 27 ديسمبر 2025
محافظات

أمطار غزيرة تضرب دمياط وتحرك فوري للأجهزة التنفيذية

الامطار تغرق مدينة
الامطار تغرق مدينة دمياط الجديدة
شهدت محافظة دمياط، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم وحتى الآن، سقوط أمطار غزيرة على مختلف الأنحاء، بالتزامن مع تعرض المحافظة لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ضمن نوات الشتاء التي تشهدها سواحل البحر المتوسط.


رفع درجة الاستعداد وتحرك عاجل للمحليات


وعلى الفور، أعلنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة دمياط رفع درجة الاستعداد القصوى، حيث تحركت الوحدات المحلية بالمراكز والمدن للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار، من خلال الدفع بسيارات الشفط والمعدات اللازمة، مع متابعة تطهير بالوعات صرف مياه الأمطار، حفاظا على السيولة المرورية ومنع تعطل حركة المواطنين.


غرفة عمليات ومتابعة ميدانية على مدار الساعة


كما تم تفعيل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، وربطها بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، لمتابعة تطورات الموقف أولا بأول، وتلقي بلاغات المواطنين، مع التشديد على سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع أي طوارئ قد تطرأ.

 

الامطار تغرق مدينة دمياط 
الامطار تغرق مدينة دمياط 


الأمطار لا تؤثر على حركة العمل بميناء دمياط


وفي سياق متصل، أكد بيان صادر عن هيئة ميناء دمياط أن سقوط الأمطار لم يؤثر على حركة العمل داخل الميناء، حيث تسير حركة تداول السفن والبضائع بشكل طبيعي ومنتظم، مع استمرار المتابعة الدورية للأحوال الجوية واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة.


غلق بوغاز عزبة البرج حرصا على سلامة الصيادين


ومن جانبه، أكد الريس حسام وفدي، رئيس جمعية الصيادين بعزبة البرج، غلق بوغاز عزبة البرج أمام خروج مراكب الصيد الصغيرة، نظرا لسوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج،حيث يصل ارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3.5 متر، وتصل سرعة الرياح من 40: 60 كم / ساعة، وذلك كإجراء احترازي يهدف إلى الحفاظ على أرواح الصيادين وضمان سلامتهم، على أن يتم إعادة فتحه فور تحسن الأحوال الجوية.
 

محافظة دمياط سواحل البحر المتوسط العمليات الرئيسية ديوان عام المحافظة ميناء دمياط عزبة البرج

