بدلاء الزمالك يخوضون تدريبات بدنية قوية استعدادا لمواجهة بلدية المحلة

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء والمستبعدين، من مباراة سموحة التي أقيمت بالأمس في كأس عاصمة مصر، تدريبات بدنية قوية خلال مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة بلدية المحلة المقبلة في بطولة كأس مصر.

وقسم الجهاز الفني بقيادة أحمد عبد الرؤوف اللاعبين لمجموعتين لخوض تدريبات خططية، قبل أن يخوض الفريق تقسيمة فنية في ختام المران.

تدريبات استشفائية للاعبي الزمالك الأساسيين

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذين شاركوا في مباراة سموحة بالأمس في بطولة كأس عاصمة مصر تدريبات استشفائية خلال مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة بلدية المحلة المقبلة في بطولة كأس مصر.

يأتي ذلك خوفًا من تعرضهم للإجهاد قبل اللقاء المقبل، وأدى اللاعبون التدريبات التأهيلية تحت قيادة نونو كوستا ريبيرو مدرب الأحمال بالفريق.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بلدية المحلة يوم الأحد المقبل على ستاد المقاولون العرب في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويلتقي الأبيض مع بلدية المحلة في الثانية والنصف عصر يوم الأحد المقبل على ستاد المقاولون العرب في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وخسر نادي الزمالك من سموحة بهدف دون رد في الجولة الثالثة من مسابقة كأس عاصمة مصر في المباراة التي أقيمت على ستاد المقاولون العرب أمس الخميس.

وخاض الزمالك 3 مباريات في كأس عاصمة مصر، فاز الأبيض في مباراة، وتعادل في أخرى، وخسر أمس أمام سموحة.

