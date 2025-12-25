الخميس 25 ديسمبر 2025
رياضة

أحمد عبد الرؤوف يعلق على خسارة الزمالك أمام سموحة وتراجع مستوى بيزيرا

أحمد عبد الرؤوف
أحمد عبد الرؤوف
 قال أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن فريقه قدم مباراة سيئة اليوم الخميس، أمام سموحة في كأس عاصمة مصر، على جميع المستويات.

وأضاف المدير الفني، خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: «الأخطاء في مباراة اليوم كانت كثيرة، ولم تظهر شخصية الفريق في الشوط الأول، وظهرت بعض الشيء في الشوط الثاني، لكنني لست راضيًا عن الأداء أمام سموحة اليوم». 

وتابع عبد الرؤوف: «نستخدم اللاعبين الناشئين في حدود المتاح، وعلى حسب الإمكانيات المتاحة، وننظر لعدم حرق اللاعبين، ومن الصعب أن ندفع بهم في المباريات بشكل كبير، ونحن لا ننظر لمشاركة بيراميدز أو الأهلي في البطولة بالناشئين».

أحمد عبد الرؤوف: سموحة جاهز بدنيا أكثر من الزمالك

وواصل المدير الفني: «دخلنا مباراة اليوم والجميع يشعر بأننا ضمنّا الفوز، وهذا ليس حقيقيًا، وكما قلت فأنا لست راضيًا عن الفريق تمامًا».

وتابع أحمد عبد الرؤوف: «كنا نعلم أننا سنواجه فريقًا جيدًا وجاهزًا بدنيًا بشكل كبير، ولذلك بدأت بـ"عمرو ناصر" أساسيًا، وفضلنا الدفع بناصر منسي وعدي الدباغ في الشوط الثاني لدخولهما في المباريات بشكل تدريجي، أما أنس وائل فسيشارك وسيحصل على فرصة».

واختتم عبد الرؤوف تصريحاته قائلًا: «بيزيرا لاعب مهم للفريق، ومن الطبيعي في كرة القدم أن يظهر أي لاعب بشكل سيئ أو جيد، وفي المجمل هذه المباراة من أسوأ مباريات الزمالك خلال الفترة الأخيرة».

