مودرن سبورت يفوز على القناة بصعوبة ويصعد لدور الـ 16 بكأس مصر

كأس مصر، تأهل فريق مودرن سبورت إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2025/2026، بعد الفوز على القناة 1-0، في المباراة التي امتدت إلى الشوطين الإضافيين.

وكان الوقت الأصلي للمباراة انتهى بالتعادل السلبي قبل أن يحسمها مودرن سبورت بهدف في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الأول عن طريق محمد دسوقي من ركلة جزاء.

تشكيل مودرن سبورت أمام القناة

ودخل مودرن سبورت المباراة بتشكيل مكون من:

محمد أبو جبل - محمد دسوقي - علي الفيل - خالد رضا - علي فوزي - عبد الرحمن شيكا - غنام محمد - محمد هلال - محمد مسعد - محمود ممدوح - حسام حسن.

أول ظهور لمدرب مودرن سبورت

مباراة اليوم هي الظهور الأول للجهاز الفني لمودرن سبورت بقيادة أحمد سامي، وذلك بعدما أعلن النادي رسميا تعاقده مع أحمد سامي لتولي القيادة الفنية للفريق خلفا لمجدي عبد العاطي الذي تمت إقالته من منصبه بعد الخسارة أمام وادي دجلة بثلاثة أهداف دون رد في كأس عاصمة مصر.

ومن المقرر أن يلتقي مودرن سبورت مع بتروجت بعدما أقصى الأخير دجلة من الدور الأول في دور الـ 16 لبطولة كأس مصر الموسم الجاري.

نتائج قرعة دور الـ 32 لبطولة كأس مصر

وكانت قرعة دور الـ 32 لبطولة كأس مصر أوقعت مودرن سبورت في طريق الأهلي.

مباراة 1: الأهلي × المصرية للاتصالات.

مباراة 2: فاركو × تليفونات بني سويف.

مباراة 3: البنك الأهلي × بور فؤاد.

مباراة 4: إنبي × المقاولون العرب.

مباراة 5: بتروجيت × وادي دجلة.

مباراة 6: مودرن سبورت × القناة.

مباراة 7: الجونة × بترول أسيوط.

مباراة 8: بيراميدز × مسار.

مباراة 9: الزمالك × بلدية المحلة.

مباراة 10: سيراميكا كليوباترا × أبو قير للأسمدة.

مباراة 11: طلائع الجيش × السكة الحديد.

مباراة 12: الاتحاد السكندري × كهرباء الإسماعيلية.

مباراة 13: حرس الحدود × الإسماعيلي.

مباراة 14: سموحة × غزل المحلة.

مباراة 15: زد × ألو إيجبت.

مباراة 16: المصري البورسعيدي × دكرنس.

