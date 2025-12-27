السبت 27 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مودرن سبورت يفوز على القناة بصعوبة ويصعد لدور الـ 16 بكأس مصر

مودرن سبورت
مودرن سبورت
18 حجم الخط

كأس مصر، تأهل فريق مودرن سبورت إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2025/2026، بعد الفوز على القناة 1-0، في المباراة التي امتدت إلى الشوطين الإضافيين.

وكان الوقت الأصلي للمباراة انتهى بالتعادل السلبي قبل أن يحسمها مودرن سبورت بهدف في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الأول عن طريق محمد دسوقي من ركلة جزاء.

تشكيل مودرن سبورت أمام القناة

ودخل مودرن سبورت المباراة بتشكيل مكون من:

محمد أبو جبل - محمد دسوقي - علي الفيل - خالد رضا - علي فوزي - عبد الرحمن شيكا - غنام محمد - محمد هلال - محمد مسعد - محمود ممدوح - حسام حسن.

أول ظهور لمدرب مودرن سبورت

مباراة اليوم هي الظهور الأول للجهاز الفني لمودرن سبورت بقيادة أحمد سامي، وذلك بعدما أعلن النادي رسميا تعاقده مع أحمد سامي لتولي القيادة الفنية للفريق خلفا لمجدي عبد العاطي الذي تمت إقالته من منصبه بعد الخسارة أمام وادي دجلة بثلاثة أهداف دون رد في كأس عاصمة مصر.

ومن المقرر أن يلتقي مودرن سبورت مع بتروجت بعدما أقصى الأخير دجلة من الدور الأول في دور الـ 16 لبطولة كأس مصر الموسم الجاري.

نتائج قرعة دور الـ 32 لبطولة كأس مصر 

وكانت قرعة دور الـ 32 لبطولة كأس مصر أوقعت مودرن سبورت في طريق الأهلي.

مباراة 1: الأهلي × المصرية للاتصالات.

مباراة 2: فاركو × تليفونات بني سويف.

مباراة 3: البنك الأهلي × بور فؤاد.

مباراة 4: إنبي × المقاولون العرب.

مباراة 5: بتروجيت × وادي دجلة.

مباراة 6: مودرن سبورت × القناة.

مباراة 7: الجونة × بترول أسيوط.

مباراة 8: بيراميدز × مسار.

مباراة 9: الزمالك × بلدية المحلة.

مباراة 10: سيراميكا كليوباترا × أبو قير للأسمدة.

مباراة 11: طلائع الجيش × السكة الحديد.

مباراة 12: الاتحاد السكندري × كهرباء الإسماعيلية.

مباراة 13: حرس الحدود × الإسماعيلي.

مباراة 14: سموحة × غزل المحلة.

مباراة 15: زد × ألو إيجبت.

مباراة 16: المصري البورسعيدي × دكرنس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مودرن سبورت مودرن سبورت والقناة كأس مصر مودرن سبورت أمام القناة محمد دسوقي

مواد متعلقة

بدلاء الزمالك يخوضون تدريبات بدنية قوية استعدادا لمواجهة بلدية المحلة

تدريبات استشفائية للاعبي الزمالك الأساسيين استعدادا لمباراة بلدية المحلة

وجه جديد في مران الزمالك استعدادا لمواجهة بلدية المحلة بكأس مصر

أحمد عبد الرؤوف يعلق على خسارة الزمالك أمام سموحة وتراجع مستوى بيزيرا

تشكيل الزمالك في مواجهة سموحة بكأس عاصمة مصر

حافلة الزمالك تصل استاد المقاولون استعدادا لمباراة سموحة في كأس عاصمة مصر

أشرف صبحي يصل مقر الزمالك لعقد اجتماع مع مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب

الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة سموحة في كأس عاصمة مصر

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، ليفربول يتقدم على وولفرهامبتون 0/2 في الشوط الأول

كأس مصر، طلائع الجيش يتقدم على كهرباء الإسماعيلية 1-0 في الشوط الأول

كأس مصر، عمر كمال يسجل هدف الأهلي الأول في شباك المصرية للاتصالات

أمم إفريقيا 2025، تعادل سلبي بين السنغال والكونغو الديمقراطية بالشوط الأول

أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 في بورصة الدواجن

فان دايك يصطحب أبناء جوتا في مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون لتكريم والدهم

كأس الأمم الأفريقية، بنين تتقدم على بوتسوانا بهدف نظيف في الشوط الأول

بعد الاعتراف بصوماليلاند، محمد على خير: مطلوب تكتل مصري سعودي تركي لمواجهة تهديدات نتنياهو

خدمات

المزيد

السحب الممطرة تزحف إليها بقوة، الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا لهذه المناطق

سعر كيلو السكر بالأسواق المحلية اليوم الجمعة

ارتفاع سعر جرام الذهب، عيار 21 يتخطى 6000 جنيه لأول مرة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: يجوز الأخذ من مال الزوج دون علمه في هذه الحالة

تفسير رؤية التاج بالمنام وعلاقتها بالنجاح والتألق في الحياة المهنية

دعاء ليلة الزفاف، الإفتاء توضح بيان فضله وبركته

المزيد
الجريدة الرسمية
ads