الأربعاء 24 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

المقاولون العرب يتعادل مع طلائع الجيش سلبيا في كأس عاصمة مصر

المقاولون العرب
المقاولون العرب
18 حجم الخط

كأس عاصمة مصر، تعادل فريق المقاولون العرب مع نظيره طلائع الجيش سلبيا بدون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر.

تشكيل المقاولون العرب أمام طلائع الجيش

حراسة المرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع: أمير عابد – جوزيف أوشايا – إسلام عبد اللاه – محمد حامد.

خط الوسط: عبد الرحمن سمانة – إسلام جابر – مصطفى جمال وعمر الوحش.

خط الهجوم: جواكيم أوجيرا – محمد سالم.

ويلعب الفريقان ضمن المجموعة الأولى والتي تضم الأهلي وسيراميكا وفاركو وطلائع الجيش وإنبي وغزل المحلة والمقاولون العرب.

ترتيب مجموعة الأولي في كأس عاصمة مصر 

  1. فاركو - 9 نقاط
  2. إنبي - 6 نقاط
  3. طلائع الجيش - 4 نقاط
  4. غزل المحلة- 3 نقاط
  5. الأهلي - 3 نقاط
  6. المقاولون العرب - نقطة
  7. سيراميكا كليوباترا - بدون نقاط

تضم النسخة الحالية من بطولة كأس عاصمة مصر 21 فريقًا تم تقسيمها على 3 مجموعات، كل مجموعة بها 7 أندية، على رأسها الأهلى والزمالك وبيراميدز.

مجموعات كأس عاصمة مصر

المجموعة الأولى: الأهلي – سيراميكا – فاركو – طلائع الجيش – إنبي – غزل المحلة – المقاولون العرب.
المجموعة الثانية: بيراميدز – البنك الأهلي – بتروجيت – الجونة – مودرن سبورت – الإسماعيلي – وادي دجلة.
المجموعة الثالثة: الزمالك – المصري – حرس الحدود – زد إف سي – الاتحاد السكندري – سموحة – كهرباء الإسماعيلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المقاولون العرب طلائع الجيش كأس عاصمة مصر المقاولون العرب وطلائع الجيش مباراة المقاولون العرب وطلائع الجيش

مواد متعلقة

الأهلي يتقدم بعرض ضخم لضم الغاني دوجلاس أوسو

عمر سيد معوض يعلق على هدفه الأول مع الأهلي

الأهلي يتعاقد مع آيات ياسين لتدعيم فريق سيدات الطائرة

تونس تسحق أوغندا بثلاثية في كأس الأمم الإفريقية 2025

تعرف على قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي خلال اجتماعه اليوم

حسين الشحات يعلق على ارتداء شارة قيادة الأهلي للمرة الأولى في تاريخه

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الخسارة أمام غزل المحلة

أول تعليق من توروب بعد الخسارة من غزل المحلة في كأس العاصمة

الأكثر قراءة

"الرياضة" تعلن تعيين لجنة مؤقتة لاتحاد السباحة بعد واقعة وفاة يوسف محمد

أمم أفريقيا، تعادل سلبي بين كوت ديفوار وموزمبيق بالشوط الأول

التشكيل الرسمي لمباراة الكاميرون والجابون بأمم أفريقيا 2025

مصر تشارك في اجتماعات اللجنة الفنية الأردنية المصرية المشتركة للنقل البري

بعد نشر فيديو مسيء للقبائل العربية، القبض على تيك توكر وشقيقه بالإسكندرية

أخبار الحوادث اليوم: إخلاء سبيل التيك توكر شاكر محظور.. عدم اختصاص الإدارية العليا بنظر 13 طعنا بانتخابات النواب ورفض باقي الطعون.. والحبس 3 أشهر للمتهمة بسب الفنان محمد نور

هو إحنا هناكل طرق وكباري، مستشار رئيس الوزراء يجيب (فيديو)

اتحاد السباحة يقرر تجميد أعماله احتراما للرأي العام بعد وفاة يوسف محمد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

وزارة النقل تعلن عن فرص عمل للشباب والفتيات، الشروط وطرق التقديم

سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

أجندة الإجازات الرسمية لعام 2026 (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية رددها عند صلاة الفجر لقضاء الحوائج

أمين الفتوى يوضح أسوأ أنواع المتاجرة بالدين (فيديو)

ماذا يفعل المصلي حال شكه في عدد ركعات الصلاة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads