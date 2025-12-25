الخميس 25 ديسمبر 2025
رياضة

تشكيل الزمالك في مواجهة سموحة بكأس عاصمة مصر

الزمالك
الزمالك
أعلن أحمد عبد الرؤوف مدرب الزمالك تشكيل الفريق لمواجهة نظيره سموحة، مساء اليوم الخميس، على ملعب المقاولون العرب، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر.

تشكيل الزمالك أمام سموحة

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد عبد الرحيم إيشو – محمود حمدي الونش – هشام فؤاد – عمر جابر.

خط الوسط: محمود جهاد – سيف جعفر – آدم كايد.

خط الهجوم: أحمد شريف – عمرو ناصر – خوان بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، مهدي سليمان وبارون أوشينج ومحمد إبراهيم والسيد أسامة وأنس وائل ومحمد حمد وناصر ماهر وعدي الدباغ وناصر منسي.

موعد مباراة الزمالك وسموحة في كأس عاصمة مصر

وتنطلق مباراة فريقا الزمالك وسموحة في الثامنة مساء اليوم الخميس على ستاد المقاولون العرب في الجولة الثالثة لمباريات بطولة كأس عاصمة مصر.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة في كأس عاصمة مصر

وتذاع مباراة الزمالك وسموحة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري للبطولة.

ويسعى فريق الزمالك إلى مواصلة صحوته وتحقيق الفوز للانفراد بقمة المجموعة الثالثة في كأس عاصمة مصر التي يشاركه في قمتها المصري. 

ترتيب مجموعة الزمالك

ويتصدر المصري البورسعيدي قمة المجموعة الثالثة برصيد 7، والزمالك ثانيا برصيد 4 نقاط، يليهما الاتحاد السكندري وزد بـ3 نقاط ثم وكهرباء الإسماعيلية وسموحة وكل منهما نقطة وحرس الحدود في المؤخرة بدون نقاط.

الزمالك سموحة احمد عبد الرؤوف كأس عاصمة مصر

