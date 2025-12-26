الجمعة 26 ديسمبر 2025
صحة ومرأة

هيئة الدواء: هذه الأخطاء الشائعة في استخدام الأدوية تهدد صحتك

الأدوية
الأدوية
حذرت هيئة الدواء من مجموعة من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها كثيرون عند استخدام الأدوية، مؤكدة أن سوء استخدام الأدوية قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة بدلًا من التعافي.

 وأوضحت هيئة الدواء أن العلاج الصحيح يبدأ بالاستخدام الواعي والمسؤول للدواء.

أولًا: استخدام المضادات الحيوية لعلاج البرد

وأكدت هيئة الدواء أن نزلات البرد مرض فيروسي، ولا تعالجه المضادات الحيوية المخصّصة للبكتيريا. 

الاستخدام الخاطئ لهذه الأدوية لا يفيد المريض، بل يساهم في زيادة مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية، ما يقلل فعاليتها مستقبلًا.

ثانيًا: خلط أكثر من مسكن للألم في الوقت نفسه

يلجأ البعض إلى تناول أكثر من مسكن ظنًا أن ذلك يسرّع الشفاء، إلا أن هذا السلوك قد يسبب أضرارًا جسيمة للكبد والكلى والمعدة، دون أي فائدة علاجية إضافية.

ثالثًا: مضاعفة الجرعة عند عدم الشعور بالتحسن

حذرت هيئة الدواء من زيادة الجرعات دون استشارة طبية، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تصل إلى التسمم الدوائي، خاصة مع أدوية البرد المركبة.

رابعًا: تناول الدواء دون قراءة النشرة الدوائية

شددت هيئة الدواء على أهمية قراءة النشرة المرفقة مع الدواء، لما تتضمنه من معلومات أساسية حول الجرعة الصحيحة، والتحذيرات، والتداخلات الدوائية، مؤكدة أن الاستخدام الصحيح للدواء هو الخطوة الأولى نحو علاج آمن وفعّال. 

10 أدوية حذرت منها هيئة الدواء المصرية في ديسمبر 2025

4 أسباب لفقر الدم عند مرضى الكلى وفق دليل هيئة الدواء المصرية

وشددت هيئة الدواء  على ضرورة استشارة الطبيب أو الصيدلي عند استمرار الأعراض، وعدم الاعتماد على التجربة الشخصية أو النصائح غير الطبية في استخدام الأدوية.

