السبت 27 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

الجريدة الورقية

العدد (694) من «فيتو» وأبرز عناوينه: قهر‭ ‬الفلاح‭!‬.. الكادحون فى الأرض تحت مقصلة الحكومة

فيتو
18 حجم الخط

قهر‭ ‬الفلاح‭!‬.. الكادحون فى الأرض تحت مقصلة الحكومة.. ارتفاعات غير مسبوقة فى أسعار الأسمدة والتقاوى والأعلاف والسولار.. والإيجارات تقفز لأرقام فلكية

د.نادر نور الدين: الزراعة تُدار بلا مايسترو والمزارع هو الحلقة الأضعف

د.جودة عبد الخالق: جماعات المصالح وراء تهميش الفلاحين

نقيب الفلاحين:  الجمعيات الزراعية تحولت إلى «بيوت أشباح» ومبانٍ خالية من الخدمات

الكان..الثامنة ممكن

وظائف حكومية وطفرة فى المعاشات ومنحة للعمالة غير المنتظمة فى 2026

إجرام بالقانون

انتفاضة تشريعية بعد حملة مافيا إيصالات الأمانة المزورة.. والقبض على المتهم الرئيسى والضحايا: شكرًا «فيتو»

الاستقالة المرتقبة

سيناريوهات مستقبل مدبولى ووزرائه بعد انتهاء الماراثون الانتخابى

عصام كامل يكتب: محمد هاشم وزير الفوضى الخلاقة!

فرمان جديد يثير أزمة قبل عُمرَتي شعبان ورمضان

حــوارات «ڤيتو»:

محمود أباظة: الانتخابات لا تعكس إرادة الناخبين..ورئيس «الوفد»خالف اللائحة

عضو برلمان جنوب السودان: القاهرة شريك إستراتيجي طويل الأمد وركيزة أساسية فى رؤية «جوبا» للتنمية

يسرى نصر الله: صناعة السينما فى مأزق ولا أحد يهتم

المحميات الطبيعية فى خطر

الاستثمار التجاري فخ

يهدد كنوز مصر المنسية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفلاح الأرض الحكومة الأسمدة د نادر نور الدين الزراعة جودة عبد الخالق نقيب الفلاحين الكان المعاشات مدبولى محمد هاشم محمود أباظة يسري نصر الله

الأكثر قراءة

كأس مصر، طلائع الجيش وكهرباء الإسماعيلية يلجآن لشوطين إضافيين

أمم إفريقيا 2025، السنغال يتعادل 1-1 مع الكونغو الديمقراطية

نتيجة مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات بعد مرور 60 دقيقة (صور)

الأهلي والمصرية للاتصالات يتعادلان 1-1 ويتجهان للأشواط الإضافية في كأس مصر

أرسنال يهزم برايتون 2-1 ويستعيد صدارة الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، ليفربول يتقدم على وولفرهامبتون 0/2 في الشوط الأول

أمم إفريقيا 2025، تعادل سلبي بين السنغال والكونغو الديمقراطية بالشوط الأول

مضاعفة معاش أعضاء هيئة التمريض وتيسير الصرف كل 3 أشهر

خدمات

المزيد

السحب الممطرة تزحف إليها بقوة، الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا لهذه المناطق

سعر كيلو السكر بالأسواق المحلية اليوم الجمعة

ارتفاع سعر جرام الذهب، عيار 21 يتخطى 6000 جنيه لأول مرة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

جامع بانقوسا العريق بحلب وأسماؤه، وكيف وصل إليه أثر النبي؟

الإفتاء: يجوز الأخذ من مال الزوج دون علمه في هذه الحالة

تفسير رؤية التاج بالمنام وعلاقتها بالنجاح والتألق في الحياة المهنية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads