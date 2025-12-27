العدد (694) من «فيتو» وأبرز عناوينه: قهر الفلاح!.. الكادحون فى الأرض تحت مقصلة الحكومة
قهر الفلاح!.. الكادحون فى الأرض تحت مقصلة الحكومة.. ارتفاعات غير مسبوقة فى أسعار الأسمدة والتقاوى والأعلاف والسولار.. والإيجارات تقفز لأرقام فلكية
د.نادر نور الدين: الزراعة تُدار بلا مايسترو والمزارع هو الحلقة الأضعف
د.جودة عبد الخالق: جماعات المصالح وراء تهميش الفلاحين
نقيب الفلاحين: الجمعيات الزراعية تحولت إلى «بيوت أشباح» ومبانٍ خالية من الخدمات
الكان..الثامنة ممكن
وظائف حكومية وطفرة فى المعاشات ومنحة للعمالة غير المنتظمة فى 2026
إجرام بالقانون
انتفاضة تشريعية بعد حملة مافيا إيصالات الأمانة المزورة.. والقبض على المتهم الرئيسى والضحايا: شكرًا «فيتو»
الاستقالة المرتقبة
سيناريوهات مستقبل مدبولى ووزرائه بعد انتهاء الماراثون الانتخابى
عصام كامل يكتب: محمد هاشم وزير الفوضى الخلاقة!
فرمان جديد يثير أزمة قبل عُمرَتي شعبان ورمضان
حــوارات «ڤيتو»:
محمود أباظة: الانتخابات لا تعكس إرادة الناخبين..ورئيس «الوفد»خالف اللائحة
عضو برلمان جنوب السودان: القاهرة شريك إستراتيجي طويل الأمد وركيزة أساسية فى رؤية «جوبا» للتنمية
يسرى نصر الله: صناعة السينما فى مأزق ولا أحد يهتم
المحميات الطبيعية فى خطر
الاستثمار التجاري فخ
يهدد كنوز مصر المنسية
