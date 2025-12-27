جهود أمنية لكشف تفاصيل مصرع زوجين في الفيوم

18 حجم الخط

تجري نيابة بندر الفيوم تحقيقًا في واقعة العثور على جثتي زوجين داخل شقتهما السكنية بحي باغوص بمدينة الفيوم، إثر تسرب غاز بالشقة، وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق، كما كلف وكيل النيابة إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.

العثور على جثتين مختنقتين

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوجود حالات اختناق بشقة سكنية داخل برج سكني بمنطقة باغوص بمدينة الفيوم، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وتبين وجود جثتين لزوجين، ووجود تسرب غاز بالشقة وعلى الفور تم التعامل من قبل الفنيين المختصين وتم وقف تسرب الغاز، ونقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق.

قرار النيابة العامة

وتحرر المحضر اللازم بـقسم شرطة ثان الفيوم، وأُحيل إلى النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثتين، بعد مناظرة الطب الشرعي، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة.

الحماية من تسرب الغاز بالمنازل

تنصح إدارة الحماية المدنية المواطنين باتباع إرشاداتها لمنع تسرب الغاز الذي يؤدي إلى وفاة المواطنين أو إصابتهم، ومنها يجب التأكد من أن التوصيلات الخاصة بخراطيم الغاز الطبيعي جديدة وليست قديمة حتى لا يحدث تآكل فيها وحدوث أي تسرب، إجراء أعمال صيانة بشكل دوري لجميع توصيلات الغاز الطبيعي بداخل الشقق السكنية أو المنشآت، التأكد دائمًا من صلاحية منافذ الهواء المتواجدة بالقرب من مصدر الغاز بداخل الشقق والتأكد من سلامة الأجهزة المتواجدة بالشقق منعًا لحدوث أي حريق، لا تحاول التعامل مع مفاتيح الكهرباء بالتشغيل أو الإيقاف إذا شعرتَ برائحة غاز، ولا تقم بتشغيل مراوح الشفط أو الطرد أو إشعال ثقاب، أغلق مصادر الإشعال القريبة وتجنب إشعال الثقاب والسجائر أو تشغيل مفاتيح الكهرباء، افتح النوافذ والأبواب مع التحوط من قرب نوافذ مطبخ الجار من نوافذ مطبخك، عدم إشعال أي وسيلة إلا بعد التأكد من وقف التسرب وتهوية المكان، استخدام قطعة قماش مبللة لقفل محبس الأسطوانة ثم نقلها لمكان جيد للتهوية، فحص مفاتيح مواقد الطهي باستمرار للتأكد من عدم وجود تسريب.

كما جاء بإرشادات الحماية المدنية أيضًا أنه يجب الاستعانة بفني متخصص في حالة استبدال منظم وخراطيم الغاز عند تلفها أو بشكل دوري كل عام.

