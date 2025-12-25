ضبط 14400 قطعة ألعاب نارية وتحرير 61 مخالفة في حملة تموينية بالفيوم

18 حجم الخط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة على ورش تصنيع الألعاب النارية ومحلات بيعها والطرق العامة، بهدف منع تداول أي ألعاب غير مصرح بتداولها في الأسواق، وتمكنت الحملة من تحرير 61 مخالفة تموينية متنوعة.

نتائج الحملة على ورش تصنيع الألعاب النارية

وقال المهندس جمعة عبد الحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم: إن حملة مديرية التموين تمكنت من ضبط 14400 صاروخ ألعاب نارية تحت التصنيع، وكمية من فتيل الصواريخ، في ورشة لتصنيع الألعاب النارية بقرية النزلة، التابعة لمركز يوسف الصديق، وتم التحفظ على المضبوطات وصاحب الورشة، وتحرر المحضر اللازم، وأحيل إلى الأجهزة الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

تكثيف الحملات على الأسواق

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على الأجهزة الرقابية التابعة للمديرية والإدارات التموينية بالمراكز، بتكثيف الحملات على المخابز البلدية والسياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، والمرور على مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد أرصدة محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

كما تم التشديد بتكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة والأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

