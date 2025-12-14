غرفة واحدة كانت شاهدة على النهاية، اختناق 3 عمال أثناء نومهم بالعاشر من رمضان

18 حجم الخط

استيقظت مدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية على مأساة صامتة، بعدما خيّم الحزن على سكن بسيط يأوي عمالًا خرجوا من بيوتهم بحثًا عن لقمة العيش، ولم يعودوا إليها مرة أخرى.

نهاية موجعة لحياة 3 شباب لم يرتكبوا ذنبًا سوى أنهم ناموا ليستعدوا ليوم عمل جديد

داخل إحدى غرف السكن التابعة لأحد مصانع الغزل والنسيج، لفظ ثلاثة عمال أنفاسهم الأخيرة أثناء نومهم، بعدما تسرب الغاز خلسة إلى المكان، ليحوّل لحظات الراحة القصيرة إلى نهاية موجعة لحياة ثلاثة شباب لم يرتكبوا ذنبًا سوى أنهم ناموا ليستعدوا ليوم عمل جديد.

كشف عن العثور على العمال الثلاثة جثامين هامدة داخل السكن بمدينة العاشر من رمضان

بلاغ عاجل تلقته الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، كشف عن العثور على العمال الثلاثة جثامين هامدة داخل السكن بمدينة العاشر من رمضان.

اختناق حاد نتيجة تسرب الغاز من سخان داخل السكن أثناء نومهم

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، بمدينة العاشر من رمضان حيث أكدت المعاينة والتحريات الأولية أن سبب الوفاة يرجع إلى اختناق حاد نتيجة تسرب الغاز من سخان داخل السكن أثناء نومهم، دون أن يشعروا بالخطر الذي كان يتسلل إليهم في صمت.

دفن الجثامين عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، وصرحت بدفن الجثامين عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليمهم إلى ذويهم، لتبدأ فصول حزن جديدة داخل بيوت انتظرت أبناءها كثيرًا، فعادوا إليها محمولين على الأكتاف.

