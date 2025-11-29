السبت 29 نوفمبر 2025
حوادث

إصابة 4 من أسرة واحدة إثر تسرب غاز داخل شقة بالمنيا

الإسعاف تنقل المصابين،
الإسعاف تنقل المصابين، فيتو
أُصيب أربعة أشخاص من أسرة واحدة بحالات إغماء نتيجة تسرب غاز داخل شقتهم بمركز مغاغة في محافظة المنيا، وتم نقلهم بسرعة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط تاجر استولى على قيمة حاويتي ألعاب أطفال من صينى الجنسية

تحرير 3 آلاف قضية سرقة كهرباء خلال حملات بالمحافظات

تسرب غاز داخل شقة بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من غرفة النجدة يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور تحركت قوة من الشرطة إلى مكان الواقعة مدعمة بسيارات الإسعاف، حيث جرى إسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفى لتقديم الرعاية الطبية الأولية.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية، مع إخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب تسرب الغاز داخل الشقة.

الجريدة الرسمية