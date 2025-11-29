إصابة 4 من أسرة واحدة إثر تسرب غاز داخل شقة بالمنيا

18 حجم الخط

أُصيب أربعة أشخاص من أسرة واحدة بحالات إغماء نتيجة تسرب غاز داخل شقتهم بمركز مغاغة في محافظة المنيا، وتم نقلهم بسرعة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تسرب غاز داخل شقة بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من غرفة النجدة يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور تحركت قوة من الشرطة إلى مكان الواقعة مدعمة بسيارات الإسعاف، حيث جرى إسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفى لتقديم الرعاية الطبية الأولية.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية، مع إخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب تسرب الغاز داخل الشقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.