إصابة محمد علي بن رمضان في مباراة تونس ونيجيريا بأمم إفريقيا

بن رمضان
بن رمضان
تعرض محمد علي بن رمضان لاعب منتدى تونس والنادي الأهلي للإصابة خلال مباراة نيجيريا ضمن لقاءات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة ببطولة كأس أمم أفريقيا.

وخرج بن رمضان بالدقيقة 58 من عمر اللقاء متأثرا بالإصابة.

تشكيل منتخب تونس أمام نيجيريا 

حارس المرمى: أيمن دحمان

خط الدفاع: يان فاليري - منتصر الطالبي - ديلان برون - علي العابدي

خط الوسط: إلياس السخيري - فرجاني ساسي - محمد علي بن رمضان

خط الهجوم: حنبعل المجبري - حازم المستوري - إلياس العاشوري.

تشكيل منتخب نيجيريا أمام تونس 

حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي.

خط الدفاع: أوجيلومبا، سيمي أجايي، أونيمايتشي، برايت أوسي صامويل.

خط الوسط: ويلفريد نديدي، أليكس أيووبي، أونيكا.

خط الهجوم: أديمولا لوكمان، فيكتور أوسيمين، أكور آدامز.

ترتيب مجموعة تونس في أمم أفريقيا

ويحتل منتخب تونس صدارة المجموعة بعد فوزه على أوغندا 3-1 في الجولة الأولى، بينما يحتل منتخب نيجيريا المركز الثاني بفوزه على تنزانيا 2-1.

تصريحات مدرب تونس عن مواجهة نيجيريا 

شدد سامي الطرابلسي، المدير الفني لمنتخب تونس، على صعوبة المواجهة المرتقبة أمام منتخب نيجيريا اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية، مؤكدًا في الوقت نفسه ثقته في جاهزية لاعبيه لتقديم أداء قوي.

وأوضح الطرابلسي أن الفوز في الجولة الأولى منح المنتخب دفعة معنوية كبيرة وساعده على الدخول سريعًا في أجواء البطولة، خاصة بعد التجربة غير الموفقة في النسخة السابقة، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على نفس المستوى والتركيز خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف مدرب نسور قرطاج، أن الضغط سيكون مختلفًا أمام منتخب بحجم نيجيريا، أحد أبرز منتخبات القارة، إلا أنه وصف هذا الضغط بـ«الإيجابي»، معتبرًا أن مواجهة منتخب مكتمل النجوم تمثل حافزًا إضافيًّا للاعبين.

وأكد الطرابلسي أن منتخب تونس يعتمد على الانضباط والعمل الجماعي أكثر من الفرديات، مشددًا على أن القوة الحقيقية للفريق تكمن في المجموعة كاملة، مع جاهزية جميع اللاعبين بدنيًا وفنيًا لخوض اللقاء.

تاريخ مواجهات تونس ضد نيجيريا في كأس أمم أفريقيا 

1978: مباراة المركز الثالث - نيجيريا 2 تونس 0

2000: المجموعة الرابعة - نيجيريا 4 تونس 2

2004: نصف النهائي - نيجيريا 1 تونس 1 (فازت تونس 5-3 بركلات الترجيح)

2006: ربع النهائي - نيجيريا 1 تونس 1 (فازت نيجيريا 6-5 بركلات الترجيح)

2019: مباراة المركز الثالث - نيجيريا 1 تونس 0

2022: ثمن النهائي - تونس 1 نيجيريا 0

