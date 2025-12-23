إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص على الطريق الغربي بالفيوم

18 حجم الخط

اصيب 5 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص على طريق اسيوط الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم، وتمكنت إدارة مرور الفيوم من إزالة اثار الحادث وانتظمت حركة المرور علي جانبي الطريق.

انقلاب سيارة ميكروباص علي الطريق الغربي

كان مدير أمن الفيوم، اللواء احمد عزت، قد تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص علي طريق اسيوط الصحراوي الغربي، ووجود مصابين، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين أن سبب إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق المشار إليه، يرجع إلي السرعة الزائدة التي أدت الي اختلال عجلة القيادة في يد السائق، حتي فقد السيطرة على السيارة، ما ادي الي انقلابها في نهر الطريق وتسبب الحادث في اصابة 5 من ركاب السيارة، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم

قرار النيابة العامة

وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة وتولي التحقيق.

نصائح من الإدارة العامة للمرور

وتقدم الإدارة العامة للمرور، مجموعة من النصائح المهمة لقائدي السيارات لتجنب الحوادث أثناء موجات الطقس السيئ وسقوط الأمطار منها السير بسرعات منخفضة، نظرا لنقص معامل الاحتكاك بين الطريق وإطارات السيارة، التحكم فى عجلة القيادة جيدا، لأن سطح الطريق يكون زلقًا، تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

وشددت الإدارة العامة للمرور علي مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والآخرين، بحيث لا تقل 8 أمتار لكل 10 كيلومترات بالسرعة بمعنى إذا كنت تسير بسرعة 60 كيلومترًا يجب أن تكون مسافة الأمان 48 مترًا بينك والسيارة التي أمامك على الأقل.

