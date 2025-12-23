الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
حوادث

مصرع 5 عناصر إجرامية وضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة في أسوان

ضبط عناصر إجرامية
نفذت الأجهزة الأمنية سلسلة من الحملات الاستباقية ضد تجار المخدرات والأسلحة النارية غير المرخصة، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة البؤر الإجرامية.

 

 
وكانت تحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة أكدت قيام بؤر إجرامية في عدة محافظات بجلب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة تمهيدًا للاتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف هذه البؤر بمشاركة قطاع الأمن المركزى، وأسفر التعامل عن مصرع 5 عناصر جنائية شديدة الخطورة بمحافظة أسوان، سبق الحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى قضايا مخدرات وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص.

المضبوطات

المواد المخدرة: قرابة 1,5 طن متنوعة بين حشيش، هيدرو، شابو، هيروين وأفيون.

الأسلحة النارية: 71 قطعة متنوعة.

القيمة المالية التقديرية للمواد المخدرة: أكثر من 103 ملايين جنيه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقبوض عليهم، وضبط باقي عناصر تلك البؤر الجنائية، مع استمرار الحملات الأمنية لملاحقة المتورطين الآخرين.

