بعد أسبوع من زواجهما، مصرع عروسين إثر تسرب غاز داخل شقة بأكتوبر

شهدت مدينة 6 أكتوبر واقعة مأساوية، بعدما لقي عروسان مصرعهما اختناقا نتيجة تسرب غاز داخل شقتهما السكنية، بعد مرور أسبوع واحد فقط على زواجهما، في حادث مؤلم هز مشاعر الأهالي بالمنطقة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على شخصين متوفيين داخل شقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر، على الفور انتقلت سيارات الإطفاء والإنقاذ، يرافقها رجال المباحث وشركة الغاز، إلى موقع البلاغ.

وبالفحص والمعاينة، تبين وجود تسرب غاز من سخان المياه داخل دورة المياه بالشقة، ما أدى إلى اختناق العروسين ووفاتهما في الحال، وتم غلق مصدر الغاز واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتأمين المكان.

جرى نقل الجثتين إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، فيما استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات الواقعة والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية. وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة التي تولت التحقيق.

