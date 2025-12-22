الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بعد أسبوع من زواجهما، مصرع عروسين إثر تسرب غاز داخل شقة بأكتوبر

اسعاف
اسعاف
18 حجم الخط

شهدت مدينة 6 أكتوبر واقعة مأساوية، بعدما لقي عروسان مصرعهما اختناقا نتيجة تسرب غاز داخل شقتهما السكنية، بعد مرور أسبوع واحد فقط على زواجهما، في حادث مؤلم هز مشاعر الأهالي بالمنطقة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على شخصين متوفيين داخل شقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر، على الفور انتقلت سيارات الإطفاء والإنقاذ، يرافقها رجال المباحث وشركة الغاز، إلى موقع البلاغ.

وبالفحص والمعاينة، تبين وجود تسرب غاز من سخان المياه داخل دورة المياه بالشقة، ما أدى إلى اختناق العروسين ووفاتهما في الحال، وتم غلق مصدر الغاز واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتأمين المكان.

جرى نقل الجثتين إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، فيما استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات الواقعة والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية. وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة التي تولت التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اختناق عروسين تسرب غاز مدينة6أكتوبر سخان المياه وفيات داخل شقة اخبار الحوادث مديرية أمن الجيزة

مواد متعلقة

حريق هائل يلتهم مخزن خشب بمؤسسة الزكاة في المرج

تحرير 3 آلاف قضية سرقة كهرباء بحملات تفتيشية على المحال والعقارات خلال 24 ساعة

أخبار الحوادث اليوم: الإعدام لمتهم والسجن لآخرين في نزاع على الميراث.. المؤبد لمتهمين في خلية التجمع الإرهابية.. تطورات جديدة بمحاكمة سارة خليفة في قضية المخدرات الكبرى

سائق توك توك يخطف هاتف فتاة بأسوان والأمن يكشف تفاصيل الفيديو

ضبط 11 شخصا بتهمة استغلال الأطفال في التسول بالقاهرة

القبض على شخص بتهمة الاعتداء على طفله الصغير بالضرب في الجيزة

ضبط شخص يدير نادٍيا صحيا بالشروق في أعمال منافية للآداب

الشرطة تنقذ محتجزا داخل أسانسير بالنزهة ونشطاء التواصل الاجتماعي يشيدون بسرعة التعامل مع الموقف

الأكثر قراءة

شاهد، فرحة الجماهير بهدف تعادل منتخب مصر أمام زيمبابوي (فيديو)

مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء

أمم أفريقيا 2025، جنوب إفريقيا تتعادل 1-1 مع أنجولا بالشوط الأول

أمم إفريقيا، تعادل سلبي بين منتخب مصر وزيمبابوي بعد مرور 15 دقيقة

أمم إفريقيا 2025، محمد صلاح ومرموش يقودان هجوم منتخب مصر أمام زيمبابوي

دوري أبطال آسيا للنخبة، الشارقة والهلال يتعادلان سلبيا في الشوط الأول

أمم إفريقيا، مرموش يسجل هدف التعادل لمصر في مرمى زيمبابوي

السياحة تحتفل بتركيب مركب خوفو الثانية بالمتحف الكبير غدا

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

سعر طن الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والجمبري والكابوريا في سوق العبور

بعد موافقة الشيوخ، كيف تتصالح في جرائم سرقة الكهرباء وفق تعديل القانون؟

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

15 دعاء يمكنك ترديدها في الفجر

الإفتاء توضح شروط المسح على "الشراب" أثناء الوضوء (فيديو)

هل اعتمر الرسول في شهر رجب، وحكم العمرة فيه؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads