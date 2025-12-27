جيش الاحتلال يفرض حظر تجول كامل على بلدة قباطية بالضفة الغربية

18 حجم الخط

أكدت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي فرض حظر تجول كامل على بلدة قباطية بالضفة الغربية، بعد واقعة إطلاق نار في رام الله.

جيش الاحتلال يفرض طوقا أمنيا غرب رام الله بعد حادث إطلاق نار بهدف الصيد

واشتبه جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، في حادث إطلاق نار في منطقة حاجز حشمونائم قرب رام الله، ففرض طوقا أمنيا على عدد من القرى الفلسطينية لكن تبين لاحقا أنها "حادثة إطلاق نار بهدف الصيد".

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي بيانا قال فيه إن "فلسطينيا أطلق النار بالقرب من السياج الأمني في منطقة حاجز حشمونائم قرب رام الله دون وقوع إصابات حيث هرعت قوات كبيرة إلى المنطقة وبدأت أعمال تمشيط بحثا عنه. كما تم فرض طوق أمني على عدة قرى في المنطقة".

ولاحقا أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي بيانا ثانيا حول إطلاق نار قرب السياج الأمني، مشيرا إلى أنه "بعد عمليات تمشيط في المنطقة تبين أن الحادث ناتج عن إطلاق نار بهدف صيد".

لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي أكد "أن القوات تواصل ملاحقة مطلق النار بهدف مصادرة السلاح".

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن "جيش الاحتلال الإسرائيلي فرض حصارا على 10 قرى فلسطينية غرب رام الله بالضفة الغربية".

جيش الاحتلال يزعم: فلسطيني أطلق نارًا قرب السياج الأمني في رام الله

وزعم جيش الاحتلال أن فلسطينيا أطلق النار قرب السياج الأمني في منطقة حاجز حشمونائم بمحافظة رام الله، دون وقوع إصابات في صفوف قواته.

وأضاف الجيش، في بيان، أن قوات كبيرة هرعت إلى المنطقة فور الحادث، وبدأت أعمال تمشيط واسعة بحثا عن مطلق النار، مشيرا إلى فرض طوق أمني على عدد من القرى المحيطة بمكان الواقعة.

