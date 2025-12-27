إقبال متوسط على لجنة العزبة في انتخابات مجلس النواب بسوهاج (فيديو)

18 حجم الخط

شهدت اللجنة الفرعية 52 بالدائرة الثامنة بمركز دار السلام في محافظة سوهاج، اليوم السبت، إقبالا متوسطا من المواطنين على الإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة بـ انتخابات مجلس النواب، وذلك في الدقائق الأولى من فتح اللجان.

انتخابات مجلس النواب 2025

وتجري جولة الإعادة في محافظة سوهاج بـ 7 دوائر انتخابية ملغاة من إجمالي 8 دوائر على مستوى المحافظة، بعد صدور قرار الهيئة الوطنية بإعادة الانتخابات فيها.

وشهدت العديد من اللجان توافدا مبكرا من المواطنين منذ الدقائق الأولى لفتح أبواب التصويت، وسط التزام بالإجراءات التنظيمية، كما تم توفير مظلات وكراسي للمواطنين، وخاصة كبار السن، لتسهيل عملية التصويت.

غرفة عمليات تنعقد فى محافظة سوهاج

وأعلنت غرفة العمليات الرئيسية برئاسة اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، والمنعقدة بديوان عام محافظة سوهاج لمتابعة سير انتخابات مجلس النواب بالدائرة فى جولة الإعادة في المرحلة الأولى ديسمبر 2025، عن فتح جميع اللجان الفرعية في المواعيد المحددة، وانتظام عملية الاقتراع مع بداية اليوم الأول للانتخابات مجلس النواب.

