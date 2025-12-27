السبت 27 ديسمبر 2025
يصيب بالجلطات ويُعرض القلب للخطر، جمال شعبان يحذر من التعرض للبرد الشديد

البرد الشديد خطر
البرد الشديد خطر يهدد القلب، فيتو
خطر البرد الشديد على القلب، حذر الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، من التعرض للبرد في الشتاء، مؤكدًا خطورة البرد على القلب، حيث يؤدي انخفاض درجات الحرارة إلى ارتفاع ضغط الدم، وتسارع ضربات القلب، وبالتالي يزيد من احتمالية تكون جلطات الأوعية الدموية.

التحذير من خطورة التعرض للبرد على القلب

ونصح الدكتور جمال شعبان بتجنب التعرض لتيارات الرياح والبرد الشديد، مع تجنب الخروج المفاجيء من مكان دافئ إلي مكان بارد، وارتداء طبقات عديدة من الملابس، لحبس الهواء بين طبقة وأخري.

تأثير التعرض للبرد الشديد على القلب، فيتو
تأثير التعرض للبرد الشديد على القلب، فيتو

وقال الدكتور جمال شعبان عن خطورة برد الشتاء على القلب: "حافظ علي قلبك في الشتاء، البرد وأزمات القلب، حذارِ من خطورة البرد علي القلب، وانخفاض درجات حرارة الجو يؤدي إلي تقلص في الأوعية الدموية وارتفاع في ضغط الدم، مع تنشيط الجهاز العصبي السبمثاوي وتسارع في ضربات القلب،  كمحاولة من القلب للاحتفاظ بدرجة حرارة الجسم"

وكشف جمال شعبان عن علاقة البرد بتكون الجلطات فقال: إن "تسارع في ضربات القلب،  كمحاولة من القلب للاحتفاظ بدرجة حرارة الجسم يؤدي إلي تزايد احتمالات تكون جلطة في الأوعية الدموية، أو الشرايين التاجية، ومن ثم أزمة قلبية" 

وتابع جمال شعبان: "كما يقل  شرب الماء لعدم الإحساس بالعطش، أيضا الإصابة بالإنفلونزا، والتهابات الزور والنزلات الشعبية، قد تفاقم حالة مرضي القلب، كبار السن والأطفال هم الأكثر عرضة  لمشكلات القلب في البرد" 

نصائح لتفادي الأزمة القلبية في برد الشتاء

وعن النصائح والاحتياطات  لتفادي الأزمة القلبية، قال الدكتور جمال شعبان: "تجنب التعرض لتيارات الرياح والبرد الشديد، تجنب الخروج المفاجيء من مكان دافيء إلي مكان بارد، وارتداء طبقات عديدة من الملابس، لحبس الهواء بين طبقة والأخري، يحافظ علي حرارة الجسم أفيد من إزار واحد ثقيل، غطاء الرأس والرقبة والأذنين، يساعد في عدم انخفاض حرارة الجسم"

البرد الشديد يصيب بالجلطات، فيتو
البرد الشديد يصيب بالجلطات، فيتو


كما نصح الدكتور جمال شعبان أيضًا بـ "شرب الماء بانتظام، والسوائل غير السكرية بمعدل لا يقل عن ٢ لتر يوميًا، مع تجنب  شرب الصودا والمشروبات الغازية"

وعن المشروبات صديقة القلب في الشتاء، قال جمال شعبان: "الشاي الأسود أو الأخضر، والقهوة والزنجبيل بدون سكر طبعًا"

ونصح جمال شعبان بـ "تجنب التدفئة الزائدة عند الإحساس بوجع في الصدر أو عدم ارتياح، يجب استشارة طبيب القلب قبل تعليق الوجع علي شماعة البرد المفتري عليه"  

بعد التعافي من نزلة البرد، علاجات طبيعية لحالة الإجهاد العام

الإفتاء توضح حكم تغطية الرأس أثناء الإحرام خوفًا من البرد والمطر

