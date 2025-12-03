الأربعاء 03 ديسمبر 2025
رئيس جامعة سوهاج يتابع مبنى الخدمات بمستشفى الجراحات التخصصية

يواصل الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، متابعته للأعمال الإنشائية الجارية بالموقع العام ومبنى الخدمات الملحق بمستشفى الجراحات التخصصية، وذلك في إطار الانتهاء من التجهيزات لبدء تشغيل المستشفى وافتتاحها قريبًا.

 

رئيس جامعة سوهاج يواصل متابعته للموقع العام ومبنى الخدمات الملحق مستشفى الجراحات التخصصية

وأكد "النعماني" أن العمل جارٍ على قدم وساق للانتهاء من تجهيز المستشفى وتشغيلها قريبًا بكامل أقسامها، لما تمثله من إضافة مهمة للمنظومة الصحية بمحافظة سوهاج، مشيرًا إلى أن المستشفى ستسهم في رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة لأهالي الصعيد وتخفيف الضغط عن مستشفى سوهاج الجامعي الرئيسي.

 

ورافق رئيس الجامعة خلال جولته الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، والدكتور محمد نصر الدين حمدون وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد كمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية وفريق المهندسين المشرفين على تنفيذ المشروع.

 

مبنى مستشفى الجراحات التخصصية يضم تخصصات القلب والصدر والمخ والأعصاب والعظام

ومن الجدير بالذكر أن مبنى مستشفى الجراحات التخصصية يضم تخصصات القلب والصدر والمخ والأعصاب والعظام، تم إقامتها على مساحة إجمالية تبلغ ٤٠٠٠ متر مربع، وتم تصميمهما وفق أحدث المعايير الطبية والهندسية، بما يوفر بيئة علاجية متكاملة مجهزة بأعلى مستويات التكنولوجيا لخدمة مختلف التخصصات الجراحية الدقيقة.

