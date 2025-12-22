الإثنين 22 ديسمبر 2025
محافظ سوهاج يبحث آليات تنفيذ المرحلة الثالثة من توسعة الكورنيش الغربي

جانب من الاجتماع
عقد اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعًا لبحث آليات تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع توسعة الكورنيش الغربي بمدينة سوهاج، لمسافة 600 متر بداية من بنك الإسكندرية وحتى كوبري أخميم، وذلك  بحضور المهندس حاتم عمر مدير مديرية الطرق والكباري، وعلاء شعراوي رئيس حي غرب سوهاج، وتاج أبو سداح رئيس حي شرق، ومسئولي التخطيط والميزانية، والتنسيق الحضاري بديوان عام المحافظة.

وشدد محافظ سوهاج خلال الاجتماع على ضرورة مراعاة التناغم والتكامل في أعمال التجميل والتطوير التي سيتم تنفيذها بالمرحلة الثالثة، بما يتوافق مع الرؤية البصرية للأعمال المنفذة بالكوبري والممشى الفرعوني، الذي تم افتتاحه مؤخرًا، وذلك لتحقيق الربط الكامل بين جميع مراحل مشروع توسعة الكورنيش، وإظهاره في صورة حضارية متكاملة وباقي عناصر المشروع.

وأكد المحافظ أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وجودة التنفيذ، ومراعاة عناصر السلامة والأمان، إلى جانب الحفاظ على انسيابية الحركة المرورية أثناء تنفيذ الأعمال، بما يحقق أقصى استفادة للمواطنين.

ويأتي المشروع ضمن خطة محافظة سوهاج لتطوير الواجهات النيلية بالكامل، ورفع كفاءة المحاور المرورية، وتحسين الصورة البصرية للمدينة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة، وفقا لخطة الدولة 2030.

