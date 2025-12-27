السبت 27 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

586 لجنة فرعية تستقبل 3 ملايين 375 ألف ناخب في 7 دوائر انتخابية بالإعادة بسوهاج

انتخابات مجلس النواب،
انتخابات مجلس النواب، فيتو
18 حجم الخط

تبدأ لجان انتخابات مجلس النواب في بمحافظة سوهاج اليوم السبت استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الإعادة على مدار اليوم وغدًا الموافقين 27 و28 ديسمبر الجاري في 7 دوائر انتخابية في الإعادة من إجمالي 8 دوائر بالمحافظة، وذلك وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.

وينطلق التصويت في الساعة التاسعة صباحًا في 550 مقر انتخابي و586 لجنة فرعية لاستقبال 3 مليون و375 ألفًا 700 ناخب ممن لهم حق التصويت في 7 دوائر انتخابية بسوهاج.

 

انتخابات مجلس النواب 586 لجنة فرعية تستقبل 3 ملايين ناخب 375 ألفًا في 7 دوائر انتخابية بسوهاج  

وقد شدد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج على جميع الجهات المعنية بتنظيم العملية الإنتخابية، بمراجعة الاستعدادات النهائية وتأكيد جاهزية اللجان، وتوفير كافة سبل الدعم للعملية الانتخابات.

 

وقال المحافظ أن المقار الانتخابية جاهزة وفق الكشوف المرسلة، مشيرًا إلى جاهزية غرف عمليات فرعية بكل وحدة محلية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بمركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة والربط مع مركز السيطرة بالوزارة، مؤكدا على التنسيق التام  مع مديرية أمن سوهاج لتوفير وسائل تأمين اللجان الانتخابية، لافتًا إنه الانتهاء من توفير جميع الاحتياجات الإدارية لرؤساء اللجان الفرعية، وتجهيز أماكن انتظار الناخبين أمام مقر اللجان الفرعية لحمايتهم من أشعة الشمس خاصة كبار السن، مشيرًا إلى التنسيق مع مديرية التربية والتعليم وكافة الأجهزة المعنية لمتابعة اللجان الانتخابية، وتشكيل لجان للمرور على المقرات.

 

وأصدر محافظ سوهاج توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وجميع الجهات المعنية بالعملية الانتخابية بالتأكد من توفير كافة سبل الدعم لجميع عناصر العملية الانتخابية من قضاة، وقوات تأمين، وناخبين لإنجاح العملية الانتخابية وظهور محافظة سوهاج بالمظهر اللائق والمشرف، مع توفير سبل الراحة للناخبين حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة الوطنية للانتخابات الوطنية للطوارئ والسلامة العامة رؤساء الوحدات المحلية لجان انتخابات مجلس النواب محافظة سوهاج اليوم مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ محافظة سوهاج

مواد متعلقة

غدا، انتخابات الإعادة لمجلس النواب بسوهاج في 550 مقرا انتخابيا

افتتاح 3 مساجد بعد الإحلال والتجديد بسوهاج

بالأسماء، إصابة 10 أشخاص إثر حريق فى عمارة سكنية بسوهاج

محافظ سوهاج يبحث آليات تنفيذ المرحلة الثالثة من توسعة الكورنيش الغربي

إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم غذائي في سوهاج

محافظ سوهاج يوجه بإزالة الإشغالات وتوفير الإضاءة اللازمة للشوارع

محافظ سوهاج يحيل العاملين بمركز شباب قرية عنيبس للتحقيق

نائب محافظ سوهاج يفتتح المؤتمر الثالث لمركز القلب والجهاز الهضمي (صور)

الأكثر قراءة

اليوم، انقطاع المياه عن قرى شبين القناطر لمدة 6 ساعات

ارتفاع اليوريا والنترات وانخفاض السلفات 3248 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

جولة الإعادة بالدوائر الملغاة، عقوبة التصويت دون وجه حق بالانتخابات

بعد بدء زحفها على المحافظات، خريطة سقوط الأمطار اليوم السبت وموقف القاهرة

نيكول سابا تنتقد سلوك الجمهور تجاه الفنانين وتروي موقفا شخصيا لها (فيديو)

بعد حسم التأهل، تفاصيل مران منتخب مصر اليوم استعدادا لمواجهة أنجولا

70 مرشحا يتنافسون على 35 مقعدا في جولة الإعادة بـ19 دائرة ملغاة بانتخابات النواب

أحمد عبد الحليم: محمد صلاح خبير والشناوي حارس منتخب مصر الأول

خدمات

المزيد

السحب الممطرة تزحف إليها بقوة، الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا لهذه المناطق

سعر كيلو السكر بالأسواق المحلية اليوم الجمعة

ارتفاع سعر جرام الذهب، عيار 21 يتخطى 6000 جنيه لأول مرة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 27 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 27 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 27 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads