التعادل السلبي يسيطر على مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات بعد مرور 15 دقيقة

يسيطر التعادل السلبي على مباراة النادي الأهلي ونظيره فريق المصرية للاتصالات بعد مرور 15 دقيقة من المباراة التي تجمع بينهما اليوم السبت علي ملعب ستاد السلام في إطار منافسات دور الـ 32 من مسابقة كأس مصر.

وفي الدقيقة الثالثة سدد لاعب المصرية للاتصالات كرة مرت بجوار قائم الأهلي. 

وأضاع جراديشار فرصة هدف مؤكد للنادي الأهلي بعدما أهدر انفراد تام بالمرمي في الدقيقة السادسة. 

تشكيل الأهلي أمام المصرية للاتصالات  

حراسة المرمى: محمد سيحا.

 الدفاع: عمر كمال، ياسين مرعي، أشرف داري، محمد شكري.

 الوسط: أحمد رضا، أحمد نبيل كوكا، محمد عبد الله.

الهجوم: جراديشار، طاهر محمد طاهر، محمد شريف.

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي كل من: حازم جمال ومصطفى العش وأحمد عابدين وحسين الشحات وحمزة عبدالكريم وإبراهيما كاظم وإبراهيم عادل وعمر معوض وإبراهيم الأسيوطي.

قائمة الأهلي لمباراة المصرية للاتصالات

وشهدت قائمة الأهلي عودة لاعبي الفريق الأول، بعد خوض مباراة غزل المحلة الماضية بلاعبي فريق الشباب. 

وضمت قائمة الأهلي كلّا من: محمد سيحا وحازم جمال وياسين مرعي وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رضا ونيتس جراديشار ومحمد شريف ومحمد شكري وحسين الشحات وأشرف داري ومصطفى العش وطاهر محمد طاهر وأحمد عابدين وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم وإبراهيما كاظم ومحمد رأفت وإبراهيم عادل وعمر معوض وإبراهيم الأسيوطي.

