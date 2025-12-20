السبت 20 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ سوهاج يوجه بإزالة الإشغالات وتوفير الإضاءة اللازمة للشوارع

محافظ سوهاج يتفقد
محافظ سوهاج يتفقد منطقة سيتى ويغضب من الاشغالات فى الشوارع
18 حجم الخط

أجرى اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، جولة ميدانية مسائية  للمرور على عدد من المحال العامة والمطاعم بمنطقة سيتى للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة، والتراخيص واشتراطات الأمن والسلامة المهنية.

محافظ سوهاج يتفقد منطقة سيتى ويغضب من الاشغالات فى الشوارع 

وشملت الجولة تفقد المحافظ منطقة سيتي، موجهًا برفع كافة الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين، كما تفقد محطة الصرف الصحي بسيتي، ووجّه بإعداد تقرير عن الموقف التنفيذي للمحطة، والبدء في تغويص بيارة التجميع بشبكة الصرف كمرحلة أولى، وتنفيذ الخوازيق الساندة لمنطقة البيارة خلال 15 يومًا، والبدء في رصف الشارع للأجزاء المنتهي منها جميع المرافق.

والتقى المحافظ خلال الجولة بعدد من المواطنين، واستمع إلى شكواهم ومطالبهم، ووجه بتنفيذ عدد منها على الفور، والتنسيق مع الجهات المعنية لدراسة الطلبات الأخرى تمهيدًا لتنفيذها.

وبتفقد موقف طما وطهطا والمراغة، وجه المحافظ بفحص موقف تراخيص الأكشاك بمحيط الموقف، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات والضوابط المنظمة.

واستهل المحافظ الجولة بتفقد أعمال استكمال تركيب بلاطات الإنترلوك بعدد من الشوارع، من بينها " شارع أحمد بن حنبل، وشارع الأزهر المتفرع من شارع الزهراء، وقد شدد المحافظ على ضرورة الانتهاء من الأعمال خلال مدة لا تتجاوز شهرًا واحدًا، مع الالتزام بمعايير الجودة، ووجّه بتوفير الإضاءة اللازمة للشوارع، والاهتمام بترميم البردورات، وأعمال الصيانة العامة للشوارع.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رفع كافة الاشغالات حركة المواطنين الامن والسلامة المهنية اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج عدد من المواطنين محطة الصرف الصحى اللواء عبد الفتاح سراج

مواد متعلقة

محافظ سوهاج يحيل العاملين بمركز شباب قرية عنيبس للتحقيق

نائب محافظ سوهاج يفتتح المؤتمر الثالث لمركز القلب والجهاز الهضمي (صور)

مدير تعليم سوهاج يتناول وجبة الإفطار مع طالبات مدرسة الأمل للصم (صور)

محافظ سوهاج يتابع معدلات الأداء في ملف التصالح على مخالفات البناء

التنفيذ يبدأ 22 يناير، اعتماد نشرات ندب المعلمين بسوهاج

إقبال ملحوظ على التصويت في لجنة مدرسة برديس الثانوية بسوهاج (فيديو وصور)

مؤسسة هولندية تتبرع بأجهزة ومعدات قيمتها 200 مليون جنيه لدعم مستشفى شفاء الأطفال بسوهاج

غرفة العمليات الرئيسية بسوهاج تتابع سير انتخابات النواب بالدائرة السابعة بالبلينا

الأكثر قراءة

نتيجة الحلقة الـ12 من «دولة التلاوة»، أحمد علي يتصدر وسط منافسة كبيرة

دار الإفتاء: غدا الأحد غرة شهر رجب لعام 1447 هجريًّا

12 دعاء يمكنك ترديدها في أول ليلة من رجب

ساكا يقود هجوم أرسنال أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

الشريف: 150 عارضا و250 علامة تجارية من 14 دولة بمعرض الجلود

شهود العيان يكشفون ملابسات إشعال شقيق ناصر البرنس النيران في نفسه

طقس الأحد، شبورة كثيفة على هذه الطرق

الافتتاح تحول لمأساة، تفاصيل محاولة انتحار مروعة أمام مطعم ناصر البرنس بالشيخ زايد

خدمات

المزيد

الدينار الأردني يتجاوز 67 جنيها في البنك المركزي اليوم

تعرف على سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي صباح اليوم

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

سعر الريال القطري أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 19-12-2025

المزيد

انفوجراف

جوائز ضخمة للمنتخبات المشاركة بأمم أفريقيا 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المتسابق خالد عطية يأسر قلوب وأسماع لجنة تحكيم «دولة التلاوة» (فيديو)

«نفسنا نيجى نصلي وراك»، علي محمد يخطف القلوب في دولة التلاوة

نعينع عن موهبة المتسابق أشرف سيف في دولة التلاوة: أنا اللي مكتشفه

المزيد
الجريدة الرسمية
ads