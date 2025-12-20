محافظ سوهاج يوجه بإزالة الإشغالات وتوفير الإضاءة اللازمة للشوارع

18 حجم الخط

أجرى اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، جولة ميدانية مسائية للمرور على عدد من المحال العامة والمطاعم بمنطقة سيتى للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة، والتراخيص واشتراطات الأمن والسلامة المهنية.

محافظ سوهاج يتفقد منطقة سيتى ويغضب من الاشغالات فى الشوارع

وشملت الجولة تفقد المحافظ منطقة سيتي، موجهًا برفع كافة الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين، كما تفقد محطة الصرف الصحي بسيتي، ووجّه بإعداد تقرير عن الموقف التنفيذي للمحطة، والبدء في تغويص بيارة التجميع بشبكة الصرف كمرحلة أولى، وتنفيذ الخوازيق الساندة لمنطقة البيارة خلال 15 يومًا، والبدء في رصف الشارع للأجزاء المنتهي منها جميع المرافق.

والتقى المحافظ خلال الجولة بعدد من المواطنين، واستمع إلى شكواهم ومطالبهم، ووجه بتنفيذ عدد منها على الفور، والتنسيق مع الجهات المعنية لدراسة الطلبات الأخرى تمهيدًا لتنفيذها.

وبتفقد موقف طما وطهطا والمراغة، وجه المحافظ بفحص موقف تراخيص الأكشاك بمحيط الموقف، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات والضوابط المنظمة.

واستهل المحافظ الجولة بتفقد أعمال استكمال تركيب بلاطات الإنترلوك بعدد من الشوارع، من بينها " شارع أحمد بن حنبل، وشارع الأزهر المتفرع من شارع الزهراء، وقد شدد المحافظ على ضرورة الانتهاء من الأعمال خلال مدة لا تتجاوز شهرًا واحدًا، مع الالتزام بمعايير الجودة، ووجّه بتوفير الإضاءة اللازمة للشوارع، والاهتمام بترميم البردورات، وأعمال الصيانة العامة للشوارع.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.