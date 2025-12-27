كأس الأمم الأفريقية، بنين يخطف فوزا هاما أمام بوتسوانا في الجولة الثانية

18 حجم الخط

كأس الأمم الأفريقية، حقق منتخب بنين الفوز على نظيره منتخب بوتسوانا بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في المغرب بمشاركة 24 منتخبا.

وسجل هدف منتخب بنين اللاعب يوهان روش في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول.

ويلعب منتخبا بنين وبوتسوانا ضمن المجموعة الرابعة رفقة منتخبي السنغال والكونغو الديمقراطية.

ويأتي ترتيب المجموعة الرابعة قبل مواجهات الجولة الثانية كالتالي:

1- السنغال - 3 نقاط

2- الكونغو الديمقراطية - 3 نقاط

3- بنين - 3 نقاط

4- بوتسوانا - بدون نقاط

موعد مباراة الجزائر وبوركينا فاسو في كأس الأمم الأفريقية

ويخوض منتخب الجزائر مواجهة قوية أمام منتخب بوركينا فاسو في الجولة الثانية من دور المجموعات، ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في المغرب بمشاركة 24 منتخبا.

وتقام مباراة الجزائر وبوركينا فاسو غدا الأحد، وتنطلق صافرتها في الـ7:30 مساء بتوقيت القاهرة.

وشهدت الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة، فوز منتخب الجزائر على السودان بثلاثية نظيفة، وفاز منتخب بوركينا فاسو على غينيا الإستوائية بهدفين لهدف.

ترتيب المجموعة الخامسة في كأس الأمم الأفريقية

ويأتي ترتيب المجموعة الخامسة قبل انطلاق الجولة الثانية كالتالي:

1- الجزائر - 3 نقاط

2- بوركينا فاسو - 3 نقاط

3- السودان - بدون نقاط

4- غينيا الإستوائية - بدون نقاط

منتخب مصر يفوز على جنوب إفريقيا

وفاز منتخب مصر على جنوب إفريقيا بهدف نظيف، في لقاء الفريقين أمس الجمعة ضمن مواجهات الجولة الثانية بدور المجموعات حساب المجموعة الثانية بدور المجموعات في بطولة أمم إفريقيا 2025.

سجل هدف منتخب مصر محمد صلاح من ركلة جزاء.

ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على جنوب أفريقيا

فوز منتخب مصر رفع رصيده إلى 6 نقاط، لينفرد بصدارة المجموعة الثانية محققا العلامة الكاملة، بينما توقف رصيد جنوب أفريقيا عند 3 نقاط في المركز الثاني وأنجولا ثالثا بنقطة وزيمبابوي رابعا بنقطة أيضا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.