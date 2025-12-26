افتتاح 3 مساجد بعد الإحلال والتجديد بسوهاج

18 حجم الخط

أعلنت مديرية الأوقاف بسوهاج عن افتتاح ثلاثة مساجد بمحافظة سوهاج، اليوم الجمعة، عقب الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد في إطار جهود وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله، وضمن خطتها لإحلال وتجديد المساجد وتهيئتها لأداء دورها الدعوي والمجتمعي.

حيث تم افتتاح مسجد نجع أبو زيد بقرية كوم العرب – مركز طما، ومسجد عبد الرحمن بقرية نجع الدير بمركز دار السلام، ومسجد الإيمان بنجع عبد الرحيم –جزيرة شندويل – مركز سوهاج.

افتتاح 3 مساجد بعد إحلال وتجديد بمحافظة سوهاج

وقد قام الدكتور عبد المجيد الكرماني، وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، بأداء خطبة الجمعة بمسجد نجع أبو زيد بقرية كوم العرب – مركز طما، حيث جاء موضوع الخطبة بعنوان: «عناية الإسلام بالطفولة»، مؤكدًا خلالها حرص الإسلام على حماية حقوق الطفل، وتنشئته تنشئةً سليمة تقوم على الرحمة والرعاية والتربية القويمة.

وأكد وكيل الوزارة أن افتتاح هذه المساجد يأتي في إطار خطة وزارة الأوقاف الشاملة لإعمار بيوت الله ماديًا وروحيًا، وتهيئتها لأداء رسالتها الدعوية والتربوية، بما يسهم في بناء الإنسان ونشر القيم الأخلاقية والوسطية في المجتمع.

