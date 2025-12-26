الجمعة 26 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

افتتاح 3 مساجد بعد الإحلال والتجديد بسوهاج

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح مسجد طما
18 حجم الخط

أعلنت مديرية الأوقاف بسوهاج عن افتتاح ثلاثة مساجد بمحافظة سوهاج، اليوم الجمعة، عقب الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد في إطار جهود وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله، وضمن خطتها لإحلال وتجديد المساجد وتهيئتها لأداء دورها الدعوي والمجتمعي.

حيث تم افتتاح مسجد نجع أبو زيد بقرية كوم العرب – مركز طما، ومسجد عبد الرحمن بقرية نجع الدير بمركز دار السلام، ومسجد الإيمان بنجع عبد الرحيم –جزيرة شندويل – مركز سوهاج.

افتتاح 3 مساجد بعد إحلال وتجديد بمحافظة سوهاج

وقد قام الدكتور عبد المجيد الكرماني، وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، بأداء خطبة الجمعة بمسجد نجع أبو زيد بقرية كوم العرب – مركز طما، حيث جاء موضوع الخطبة بعنوان: «عناية الإسلام بالطفولة»، مؤكدًا خلالها حرص الإسلام على حماية حقوق الطفل، وتنشئته تنشئةً سليمة تقوم على الرحمة والرعاية والتربية القويمة. 

وأكد وكيل الوزارة أن افتتاح هذه المساجد يأتي في إطار خطة وزارة الأوقاف الشاملة لإعمار بيوت الله ماديًا وروحيًا، وتهيئتها لأداء رسالتها الدعوية والتربوية، بما يسهم في بناء الإنسان ونشر القيم الأخلاقية والوسطية في المجتمع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أعمال الاحلال والتجديد جهود وزارة الأوقاف جزيرة شندويل مديرية الاوقاف بسوهاج محافظة سوهاج محافظة سوهاج اليوم وكيل وزارة الاوقاف بسوهاج

مواد متعلقة

بالأسماء، إصابة 10 أشخاص إثر حريق فى عمارة سكنية بسوهاج

محافظ سوهاج يبحث آليات تنفيذ المرحلة الثالثة من توسعة الكورنيش الغربي

إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم غذائي في سوهاج

محافظ سوهاج يوجه بإزالة الإشغالات وتوفير الإضاءة اللازمة للشوارع

محافظ سوهاج يحيل العاملين بمركز شباب قرية عنيبس للتحقيق

نائب محافظ سوهاج يفتتح المؤتمر الثالث لمركز القلب والجهاز الهضمي (صور)

مدير تعليم سوهاج يتناول وجبة الإفطار مع طالبات مدرسة الأمل للصم (صور)

محافظ سوهاج يتابع معدلات الأداء في ملف التصالح على مخالفات البناء

الأكثر قراءة

مقتل وإصابة 8 أشخاص، حصيلة أولية لحادث تفجير مسجد في حمص السورية

دليلك الشامل للقنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا اليوم

أسعار البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم وانخفاض الليمون لأول مرة منذ شهر

تهاوي الصغرى بالمحافظات، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

حملات مرورية تضبط 120 ألف مخالفة و62 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

سانا: انفجار داخل مسجد في حي وادي الذهب بحمص السورية

قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة ورسائل قوية لإثيوبيا بشأن سد النهضة

خدمات

المزيد

شروط إصدار البطاقات الائتمانية في بنك CIB

100 ين ياباني تسجل 30.58 جنيه للبيع في البنك المركزي

كيف تستخدم النقاط من بطاقات بنك القاهرة؟

هل تتيح بطاقة بلاتينيوم خصم عند التسوق في أماكن خارجية؟

المزيد

انفوجراف

مصر تتحدى جنوب أفريقيا وتونس تصطدم بنيجيريا.. مواعيد مباريات الجولة الثانية في أمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

محمد سيد طنطاوي يوضح حكم صلاة الظهر أربع ركعات بعد فريضة الجمعة

تفسير حلم رؤية المجوهرات في المنام وعلاقتها بالحصول على مبلغ مالي كبير

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 26 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads