السبت 27 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

اليوم، انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة سوهاج الأهلية

جامعة سوهاج الأهلية،
جامعة سوهاج الأهلية، فيتو
18 حجم الخط

أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج الأهلية، أن الجامعة أنهت كافة استعداداتها لامتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول، والذي يبدأ اليوم السبت الموافق ٢٧ ديسمبر وفقًا للخريطة الزمنية للعام الجامعى الحالي والجدوال المعتمدة لكل كلية، لتستمر الامتحانات حتى ٢٤ يناير ٢٠٢٦.

 

انطلاق أول امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة سوهاج الأهلية بكليات الإعلام، الصيدلة، والحاسبات والذكاء الاصطناعي

وأكد النعماني، أن الجامعة اتخذت كافة الاستعدادات اللازمة لانطلاق الامتحانات، وتوفير كافة سبل الراحة والهدوء لطلاب الكليات، وإعلان الجداول ومواعيدها، وأماكنها، وإعداد وتجهيز القاعات وكافة الخدمات المقدمة لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر، ومراعاة إجازات الأقباط عند وضع الجداول بحيث تكون أجازة من الكلية والامتحانات، مشددًا على ضرورة تواجد إدارة كل كلية خلال فترة عقد الإمتحانات، لحل أي مشكلة تقابل الطلاب مع ضرورة تواجد أستاذ المادة خلال الامتحان للرد على كافة الأسئلة والاستفسارات، والتزام كل عميد بإرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات داخل الكلية.

 

وأوضح  الدكتور حسين عبد الحافظ، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية أن امتحانات الكليات تبدأ وفق ترتيب زمني تصاعدي، حيث تنطلق امتحانات كليات الإعلام، الصيدلة، والحاسبات والذكاء الاصطناعي اعتبارًا من اليوم السبت ٢٧ وحتى ٢١ يناير، تليها امتحانات كلية الهندسة في الفترة من ٣٠ ديسمبر وحتى ١٧ يناير، ثم امتحانات كليتي العلوم واللغات خلال الفترة من ٣١ديسمبر وحتى ٢١ يناير، كما تبدأ امتحانات كلية العلوم الصحية من ٣ يناير وحتى ٢١ يناير، ثم الامتحانات بـكلية الطب خلال الفترة من ٥ يناير وحتى ٢٤ يناير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحاسبات والذكاء الاصطناعي الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج إمتحانات الفصل الدراسي الاول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول والذكاء الاصطناعي متحانات الفصل الدراسي الاول كلية الهندسة فصل الدراسى الأول

مواد متعلقة

افتتاح 3 مساجد بعد الإحلال والتجديد بسوهاج

بالأسماء، إصابة 10 أشخاص إثر حريق فى عمارة سكنية بسوهاج

محافظ سوهاج يبحث آليات تنفيذ المرحلة الثالثة من توسعة الكورنيش الغربي

إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم غذائي في سوهاج

محافظ سوهاج يوجه بإزالة الإشغالات وتوفير الإضاءة اللازمة للشوارع

محافظ سوهاج يحيل العاملين بمركز شباب قرية عنيبس للتحقيق

نائب محافظ سوهاج يفتتح المؤتمر الثالث لمركز القلب والجهاز الهضمي (صور)

مدير تعليم سوهاج يتناول وجبة الإفطار مع طالبات مدرسة الأمل للصم (صور)

الأكثر قراءة

اليوم، انقطاع المياه عن قرى شبين القناطر لمدة 6 ساعات

ارتفاع اليوريا والنترات وانخفاض السلفات 3248 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

جولة الإعادة بالدوائر الملغاة، عقوبة التصويت دون وجه حق بالانتخابات

بعد بدء زحفها على المحافظات، خريطة سقوط الأمطار اليوم السبت وموقف القاهرة

نيكول سابا تنتقد سلوك الجمهور تجاه الفنانين وتروي موقفا شخصيا لها (فيديو)

بعد حسم التأهل، تفاصيل مران منتخب مصر اليوم استعدادا لمواجهة أنجولا

70 مرشحا يتنافسون على 35 مقعدا في جولة الإعادة بـ19 دائرة ملغاة بانتخابات النواب

أحمد عبد الحليم: محمد صلاح خبير والشناوي حارس منتخب مصر الأول

خدمات

المزيد

السحب الممطرة تزحف إليها بقوة، الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا لهذه المناطق

سعر كيلو السكر بالأسواق المحلية اليوم الجمعة

ارتفاع سعر جرام الذهب، عيار 21 يتخطى 6000 جنيه لأول مرة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 27 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 27 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 27 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads