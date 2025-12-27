اليوم، انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة سوهاج الأهلية

18 حجم الخط

أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج الأهلية، أن الجامعة أنهت كافة استعداداتها لامتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول، والذي يبدأ اليوم السبت الموافق ٢٧ ديسمبر وفقًا للخريطة الزمنية للعام الجامعى الحالي والجدوال المعتمدة لكل كلية، لتستمر الامتحانات حتى ٢٤ يناير ٢٠٢٦.

انطلاق أول امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة سوهاج الأهلية بكليات الإعلام، الصيدلة، والحاسبات والذكاء الاصطناعي

وأكد النعماني، أن الجامعة اتخذت كافة الاستعدادات اللازمة لانطلاق الامتحانات، وتوفير كافة سبل الراحة والهدوء لطلاب الكليات، وإعلان الجداول ومواعيدها، وأماكنها، وإعداد وتجهيز القاعات وكافة الخدمات المقدمة لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر، ومراعاة إجازات الأقباط عند وضع الجداول بحيث تكون أجازة من الكلية والامتحانات، مشددًا على ضرورة تواجد إدارة كل كلية خلال فترة عقد الإمتحانات، لحل أي مشكلة تقابل الطلاب مع ضرورة تواجد أستاذ المادة خلال الامتحان للرد على كافة الأسئلة والاستفسارات، والتزام كل عميد بإرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات داخل الكلية.

وأوضح الدكتور حسين عبد الحافظ، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية أن امتحانات الكليات تبدأ وفق ترتيب زمني تصاعدي، حيث تنطلق امتحانات كليات الإعلام، الصيدلة، والحاسبات والذكاء الاصطناعي اعتبارًا من اليوم السبت ٢٧ وحتى ٢١ يناير، تليها امتحانات كلية الهندسة في الفترة من ٣٠ ديسمبر وحتى ١٧ يناير، ثم امتحانات كليتي العلوم واللغات خلال الفترة من ٣١ديسمبر وحتى ٢١ يناير، كما تبدأ امتحانات كلية العلوم الصحية من ٣ يناير وحتى ٢١ يناير، ثم الامتحانات بـكلية الطب خلال الفترة من ٥ يناير وحتى ٢٤ يناير.

