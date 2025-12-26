السبت 27 ديسمبر 2025
رياضة

في بيان رسمي، اتحاد الكرة يشكر الجماهير المغربية لدعمها منتخب مصر

جماهير المغرب تدعم
جماهير المغرب تدعم منتخب مصر، فيتو
منتخب مصر، أصدر اتحاد الكرة المصري بيانا رسميا، يشكر فيه الجماهير المغربية، على حضورها بقوة في ملعب أدرار لدعم منتخب مصر في مباراته أمام جنوب إفريقيا، ما كان له عظيم الأثر في معنويات وأداء لاعبي منتخب مصر، وساعدهم في تحقيق الفوز على نظيره الجنوب إفريقي في لقاء الجولة الثانية ببطولة أمم افريقيا، وتمكنه من تصدر المجموعة الثانية وحجز بطاقة التأهل رسميا للدور ثمن لنهائي للبطولة  

اتحاد الكرة المصري، فيتو
اتحاد الكرة المصري، فيتو

ونص بيان اتحاد الكرة 

وجاء مضمون بيان اتحاد الكرة على النحو التالي: يتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم، بخالص الشكر والتقدير إلى الجماهير المغربية الشقيقة، على المساندة الجماهيرية الكبيرة، التي حظي بها منتخب مصر، خلال مبارياته بمدينة أكادير، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويُثمن الاتحاد المصري، هذا الدعم الصادق من الجماهير المغربية، والذي يعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية، التي تربط بين الشعبين المصري والمغربي، ويؤكد الروح الرياضية الرفيعة والتلاحم العربي داخل الملاعب الأفريقية.

وإذ يُعرب الاتحاد المصري لكرة القدم عن اعتزازه، بهذا الاستقبال والدعم، فإنه يتمنى للمملكة المغربية الشقيقة، دوام النجاح والتقدم، والتوفيق في تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية، بما يليق بمكانتها وقدراتها التنظيمية.

منتخب مصر يفوز على جنوب إفريقيا

وفاز منتخب مصر على جنوب إفريقيا بهدف نظيف، في لقاء الفريقين اليوم ضمن مواجهات الجولة الثانية بدور المجموعات حساب المجموعة الثانية بدور المجموعات في بطولة أمم افريقيا 2025

سجل هدف منتخب مصر محمد صلاح من ركلة جزاء. 

