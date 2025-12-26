شطة: منتخب مصر المرشح الأول للفوز بكأس أمم إفريقيا

السبت 27 ديسمبر 2025
محمد الشناوي، فيتو
أعرب عبد المنعم شطة، لاعب الأهلي السابق، عن سعادته بأداء منتخب مصر في مباراته أمام جنوب أفريقيا، والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد فى كأس الأمم الإفريقية 2025.

وأوضح شطة، عبر برنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا على قناة صدى البلد، أن المنتخب المصري استحق الفوز بفضل الأداء الجماعي القوي، مؤكدًا أن الفريق قدم مباراة جيدة رغم التحديات التي واجهته.

محمد الشناوي أفضل حارس في مصر

وأضاف شطة أن محمد الشناوي أثبت مرة أخرى أنه أفضل حارس مرمى في مصر، مشيدًا بتصدياته الحاسمة التي لعبت دورًا كبيرًا في تأمين شباك المنتخب، مؤكدًا أن الشناوي كان أحد أبرز عناصر الفوز، حيث ساهم بشكل كبير في الحفاظ على تقدم الفراعنة طوال المباراة.

وتطرق شطة إلى طرد محمد هاني خلال اللقاء، حيث أكد أن هذا الحدث كان له تأثيرا كبيرا على الأداء الجماعي للمنتخب، ولكن في الوقت ذاته، أشار إلى أن لاعبي منتخب مصر تمكنوا من الحفاظ على تفوقهم وإحراز هدف الفوز رغم النقص العددي، مضيفًا أن منتخب مصر أظهر عزيمة قوية في مواجهة التحديات.

حسام حسن، فيتو
حسام حسن يقدم مردودا جيدا مع منتخب مصر

وفيما يخص قيادة حسام حسن للمنتخب، أشاد شطة بالمستوى الفني الذي يقدمه "العميد" مع المنتخب، مؤكدًا أن التغييرات التي أجراها حسام حسن في المباراة كانت ناجحة وأدت إلى خطف بطاقة التأهل لدور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية، مشيرًا إلى أن التغييرات كانت حاسمة في إيقاف خطورة لاعبي جنوب أفريقيا.

محمد صلاح دون المستوى أمام جنوب افريقيا

أما بالنسبة لأداء محمد صلاح في المباراة، فقد أكد شطة أن صلاح كان أقل من المستوى المتوقع في الشوط الثاني بسبب النقص العددي الذي عانى منه المنتخب بعد طرد هاني، ورغم ذلك، فقد أثنى شطة على المجهود الذي بذله صلاح طوال المباراة وأهمية وجوده داخل الملعب.

وعن منتخب السودان، قال شطة إنه قدم أداء جيدًا في بطولة كأس العرب، رغم الخسارة أمام الجزائر في الجولة الأولى من كأس الأمم الإفريقية، مؤكدًا أن الهزيمة أمام الجزائر ليست نهاية المطاف بالنسبة للسودان، مشيرًا إلى أن المنتخب السوداني قادر على التعافي والتأهل إلى دور الـ16 في البطولة إذا قدم أداءً أفضل في المباريات.

منتخب مصر جنوب أفريقيا كأس الأمم الأفريقية 2025 محمد الشناوي محمد هاني عبد المنعم شطة

