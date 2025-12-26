الجمعة 26 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مدرب جنوب إفريقيا يزعم: محمد صلاح اندهش لاحتساب ركلة الجزاء لصالحه

هوجو بروس، فيتو
هوجو بروس، فيتو
18 حجم الخط

منتخب مصر، أدلى البلجيكي هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب افريقيا، بتصريحات مثيرة في المؤتمر الصحفي بعد مباراة مصر أمام البافانا بافانا.

تصريحات مدرب جنوب إفريقيا 

وانتقد المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا، حكم المباراة بسبب ضربة الجزاء التي احتسبها لصالح منتخب مصر، وجاء منها هدف فوز الفراعنة باللقاء، 

وزعم بروس أن محمد صلاح قائد منتخب مصر أخبره بعد المباراة أنه تفاجأ بقرار الحكم باحتساب الكرة ركلة جزاء

وتابع هوجو بروس، الحكم تغاضى عن احتساب ركلة جزاء صحيحة لصالح فريقه، بعد لمس الكرة ذراع ياسر إبراهيم، ولكن الحكم رأى أنها كانت خارج منطقة الجزاء، وهي كلها قرارات ساعدت على خسارة فريقه أمام مصر 

وأختتم بروس أن منتخب مصر كان الأفضل في الشوط الأول، وأتيحت أمامه فرص كثيرة للتسجيل، ولكن منتخب جنوب افريقيا سيطر على الشوط الثاني تماما، ولكن الحكم كان له دور في إبعادنا على إدراك التعادل.

ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على جنوب إفريقيا 

فاز منتخب مصر على جنوب أفريقيا، بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، التي تقام فعالياتها في المغرب. 

سجل هدف منتخب مصر في مرمى جنوب إفريقيا محمد صلاح من ركلة جزاء.

فوز منتخب مصر رفع رصيده إلى 6 نقاط، لينفرد بصدارة المجموعة الثانية محققا العلامة الكاملة، بينما توقف رصيد جنوب افريقيا عند 3 نقاط في المركز الثاني وأنجولا ثالثا بنقطة وزيمبابوي رابعة بنقطة أيضا  .

موعد مباراة مصر وأنجولا القادمة

 ويواجه منتخب مصر في الجولة الثالثة بدور المجموعة نظيره منتخب أنجولا، وتقام يوم الإثنين المقبل، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب أدرار لمدينة أغادير المغربية 

القنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا 

 تمتلك شبكة بي إن سبورت حق بث مباريات كأس أفريقيا 2025 بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة مصر وأنجولا في كأس أمم أفريقيا 2025، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل مباراة مصر وأنجولا عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

