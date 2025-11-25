الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
حوادث

تحرك أمني لكشف حقيقة تشهير أحد المرشحين بسيدة في مصر القديمة

الشرطة المصرية، فيتو
الشرطة المصرية، فيتو
18 حجم الخط

تحقق أجهزة البحث الجنائي بالتعاون مع مباحث الإنترنت بمديرية أمن القاهرة، في بلاغ تقدمت به سيدة تتهم المرشح لمجلس النواب عن دائرة مصر القديمة والمنيل أحمد رجب، بالسب والقذف والتشهير بها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي في محضر رسمي وذلك من خلال فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات للتأكد من مدى صحة الواقعة.

وتفحص الأجهزة المختصة تفاصيل البلاغ للوقوف على ملابساته، والتأكد من صحته؛ وذلك لاتخاذ اللازم قانونًا حيال الواقعة.

البعثة الدولية لمتابعة الانتخابات: إقبال لافت من الشباب والنساء على التصويت في لجان القاهرة

رئيس جامعة طنطا يدلي بصوته ويدعو إلى المشاركة في الانتخابات

