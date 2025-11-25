تحرك أمني لكشف حقيقة تشهير أحد المرشحين بسيدة في مصر القديمة

18 حجم الخط

تحقق أجهزة البحث الجنائي بالتعاون مع مباحث الإنترنت بمديرية أمن القاهرة، في بلاغ تقدمت به سيدة تتهم المرشح لمجلس النواب عن دائرة مصر القديمة والمنيل أحمد رجب، بالسب والقذف والتشهير بها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي في محضر رسمي وذلك من خلال فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات للتأكد من مدى صحة الواقعة.

وتفحص الأجهزة المختصة تفاصيل البلاغ للوقوف على ملابساته، والتأكد من صحته؛ وذلك لاتخاذ اللازم قانونًا حيال الواقعة.

