الحماية المدنية تجري عملية تبريد لحريق لوكيشن التصوير بستوديو مصر

حريق لوكيشن تصوير
حريق لوكيشن تصوير داخل ستوديو مصر
 أجرى رجال الحماية المدنية بالجيزة عملية تبريد لموقع حريق لوكيشن تصوير فى ستوديو مصر بمنطقة المريوطية، الذي اندلعت فيه النيران لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، مساء اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق ستوديو مصر بمنطقة المريوطية، دون وقوع خسائر بشرية، فيما يقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وجمع المعلومات لبيان ملابسات وظروف الواقعة.

حريق لوكيشن تصوير داخل ستوديو مصر 

ودفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة، بـ 6 سيارات إطفاء لإخماد الحريق، فيما أصيب 5 أشخاص بحالات اختناق وجرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ. 

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب الحريق، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وقوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة.

وأوضحت المعاينة أن الحريق اندلع في الأخشاب والديكورات الخاصة بالتصوير، وجار العمل على السيطرة على النيران ومنع امتدادها لباقي استوديوهات التصوير.

وأكدت المصادر الأمنية أن الحريق لم يسفر عن وفيات، وتستمر التحقيقات لمعرفة أسباب الحريق وملابساته.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

