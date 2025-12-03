اندلاع حريق بجوار السكة الحديد بالسنطة دون تأثير على حركة القطارات

18 حجم الخط

اندلع حريق هائل في كميات من "البوص" الملاصقة لشريط السكة الحديد على خط السنطة – طنطا بنطاق عزبة الخطيب التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية دون وقوع خسائر أو تأثير على حركة القطارات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية تلقت بلاغا باشتعال النيران بجوار خط السكة الحديد.

وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية بـ 3 سيارات إطفاء وجارى السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل قبل امتداده لمناطق مجاورة.

وأكد شهود عيان أن النيران اشتعلت بسرعة داخل تجمعات البوص مشيرين إلى أن خطورة الموقف كانت لقرب موقع الحريق من الكتلة السكنية بالمنطقة.

انتقال قوات الشرطة والحماية المدنية إلى موقع البلاغ

وانتقلت الأجهزة التنفيذية بمدينة السنطة وقوات الشرطة والحماية المدنية إلى موقع البلاغ لمتابعة الموقف والوقوف على أسباب اندلاع الحريق وتحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

