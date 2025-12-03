الأربعاء 03 ديسمبر 2025
اندلاع حريق بجوار السكة الحديد بالسنطة دون تأثير على حركة القطارات

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق في كميات من البوص بجوار شريط السكة الحديد
اندلع حريق هائل في كميات من "البوص" الملاصقة لشريط السكة الحديد على خط السنطة – طنطا بنطاق عزبة الخطيب التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية دون وقوع خسائر أو تأثير على حركة القطارات.

في جولة مفاجئة، محافظ الغربية يوجه رئيس مدينة المحلة بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات

ضبط أخطر تجار الحشيش في طنطا بحوزتهم 270 طربة

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية  تلقت بلاغا باشتعال النيران بجوار خط السكة الحديد.

 

وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية  بـ 3 سيارات إطفاء وجارى السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل قبل امتداده لمناطق مجاورة.

وأكد شهود عيان أن النيران اشتعلت بسرعة داخل تجمعات البوص مشيرين إلى أن خطورة الموقف كانت لقرب موقع الحريق من الكتلة السكنية بالمنطقة.

 

انتقال قوات الشرطة والحماية المدنية إلى موقع البلاغ

وانتقلت الأجهزة التنفيذية بمدينة السنطة وقوات الشرطة والحماية المدنية إلى موقع البلاغ لمتابعة الموقف والوقوف على أسباب اندلاع الحريق وتحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

