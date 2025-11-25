الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
ضبط أنصار مرشح بتهمة التحريض على نشر مقاطع مصورة بدائرة مصر القديمة والمنيل

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على شخصين بتهمة تحريض المواطنين على تصوير مقاطع مصورة تتضمن الادعاء على مرشح منافس  بدائرة مصر القديمة والمنيل بدفع مبالغ مالية للناخبين مقابل الحصول على أصواتهم ثم إذاعتها على السوشيال ميديا لإثارة الرأي العام.

وتأتي هذه الواقعة ضمن بعض  التجاوزات التي وقعت من بعض المرشحين الانتخابية خلال اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، والتي نجحت الأجهزة الأمنية في ضبطتها وإعادة الانضباط أمام اللجان.

